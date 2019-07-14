"Росія змінила сценарій": названо головний ризик зняття блокади з Донбасу

Росії вигідно зняття економічної блокади Донбасу. Таким чином вона може запустити механізм банкрутства України.

Про це попередив в ефірі ObozTV політик і дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний.

"Це той механізм, про який Україну попереджали. Особливо грузини і молдавани. Росія застосовує такий сценарний план після того, як їй не вдається продовжувати гарячий конфлікт. Коли ситуація начебто стабілізується, вона переходить до механізму економічного банкрутства", – розповів Безсмертний.

За його словами, головні ролі в цьому сценарії відводяться створенню "сірої зони", контрабанді, приховуванню податків, крадіжкам майна та юридичних підприємств, махінаціям із соціальними програмами тощо.

"Блокада не з`явилася з нічого, – нагадав Безсмертний. – Вона була наслідком реакції на контрабанду. Сьогодні рівень контрабанди в цій зоні виріс. Нещодавно Мінський процес зафіксував, що більше 90% фінансових операцій, які проводяться в зоні окупації – це "сірі" операції".

За даними Безсмертного, в поточному 2019 році зафіксовані поставки вугілля в Угорщину, Румунію, Польщу, Туреччину.

"Це вже стало предметом обговорення на світовому рівні. Окупована територія використовується як територія контрабанди зброї, наркотиків, підакцизних товарів і т.д.", – наголосив дипломат.

Новини Клімкін озвучив умови зняття блокади з окупованого Донбасу

Він також звернув увагу, що Росія щорічно вкладає в окуповані райони Донбасу 7 млрд доларів.

"І вони повинні розуміти, що ці 7 млрд доларів – це фінансування вбивства і тероризму. У багатьох судових рішеннях, які ухвалювалися європейськими судами, Росії пред'явлені претензії як державі, що фінансує тероризм", – уточнив Безсмертний.

Таким чином, резюмував він, зняття блокади з Донбасу допоможе Росії "розмити" власну відповідальність і запустити механізм банкрутства України.

Перевірка на блокпості. Скріншот відео ООС Facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL :

На початку червня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованих районів Донецької та Луганської областей, т.зв. "Л/ДНР".

Пізніше спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік уточнив, що питання про зняття блокади підняли представники ОРДЛО і його підтримала делегація Російської Федерації.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського заявила, що глава держави вважає за можливе зняти блокаду з Донбасу виключно в разі повернення регіону в українське правове поле.

Незабаром Леонід Кучма уточнив, що в Україні взагалі немає економічної блокади ОРДЛО, а є лише "тимчасові обмеження з перевезення вантажів".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!