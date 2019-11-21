Головна Новини
21 листопада • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Росія озвучила конкретні терміни запуску газопроводу Путіна

3.8т
Читати матеріал російською

Заступник голови уряду РФ Дмитро Козак визнав, що "Газпром" не встигне виконати план і добудувати газопровід "Північний потік-2" до кінця 2019 року.

Очікується, що проєкт російського газопроводу, за допомогою якого Кремль намагається позбавити Україну транзиту, запрацює лише у середині 2020 року, передають "РИА Новости".

"У середині наступного року", – повідомив заступник голови уряду РФ.

Водночас він не уточнив, у якому місяці це може статися.

Новини
"Обікрали Україну": Цимбалюк пояснив, чому треба натиснути на Росію щодо газу

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" запрацює в середині 2020 року

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" запрацює в середині 2020 року

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
26
12
Смішно
6
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Имеется ввиду заработает уже в штатном режиме. Физически трубопровод будет готов к началу года, пару-тройку месяцев на пуско-наладочные работы, стыковку с EUGAL, пробное наполнения газом, контроль систем и прочее. В общем все то что х0хлами по традиции не делается никогда.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Россия больше не будет заниматься восстановлением распадающейся украинской государственности. Опыт последних ста лет показал, что это обходится слишком дорого и не окупается в итоге. Об этом заявила публицист и политобозреватель, информированный российский эксперт Ирина Алкснис. Да, Москва это умеет, но другое дело, что ей нет никакого теперь интереса этим заниматься на Украине. И дело даже не только в нынешних настроениях в Киеве, но и в том, что предыдущая история показала, что это для России нецелесообразно, это слишком дорого обходится и это не окупается. Соответственно, в данный момент Москва применяет совершенно иной подход по отношению к Украине – разбирайтесь сами», – заявила Алкснис. Будет ли Россия подбирать и ассимилировать отваливающиеся от «незалежной» части, эксперт не уточнила.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
"Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза." Как же так, еще неделю назад тут на обозе чуть ли в глаза не долбились местные зелинские патриотики, что никакого исключения нет в Европейской дерективе. И тут проходит меньше недели, и как ни в чем не бывало... =))) опять колесо генотьбы? Очередной понос себе в украденные лично Путиным 20 кружевных трусиков вояк? =)))
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги