Росія озвучила конкретні терміни запуску газопроводу Путіна

Заступник голови уряду РФ Дмитро Козак визнав, що "Газпром" не встигне виконати план і добудувати газопровід "Північний потік-2" до кінця 2019 року.

Очікується, що проєкт російського газопроводу, за допомогою якого Кремль намагається позбавити Україну транзиту, запрацює лише у середині 2020 року, передають "РИА Новости".

"У середині наступного року", – повідомив заступник голови уряду РФ.

Водночас він не уточнив, у якому місяці це може статися.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" запрацює в середині 2020 року

Росія будує газопроводи в обхід України

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