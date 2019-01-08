Росія обвалить ринок газу: що буде з тарифами в Україні

РФ контролює 40% європейського газового ринку і зменшувати обороти не збирається. Згідно з дослідженням Wood Mackenzie, це може привести до першого за 4 роки зниження цін. Водночас в Україні вартість блакитного палива буде зростати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Тисяча кубометрів газу на європейських хабах у 2019-му буде продаватися за ціною близько $230-270 (6,1-7,2 тис. грн), розповідає аналітик сировинних ринків Concorde Capital Дмитро Хорошун. А це на 10-20% менше, ніж у грудні 2018-го.

Чому подешевшає газ:

відносно тепла зима в Європі (нижчий попит);

зростання поставок LNG;

позиція Росії щодо відмови скорочення поставок.

Дмитро Хорошун прогнозує: в Україні блакитне паливо на відкритому ринку може продаватися за ціною $270-320 за тис. куб.м (7,2-8,5 тис. грн). Таким чином, у середньому ціна в 2019-му може знизитися на 15%. Прості ж українці подібне коливання на собі не відчують. До травня вартість газу для населення залишиться фіксованою – 8,5 грн за куб. Після травня, згідно з постановою Кабміну, ціна збільшиться приблизно на 11%. При цьому буде враховуватися не та ціна, яка буде актуальна на травень, а середня арифметична вартість блакитного палива за тарифом "Нафтогазу" з 1 липня по 30 вересня 2018 року.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 листопада газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.