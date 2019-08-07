Росія несподівано зажадала від України мільйони: за що

МЗС Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (117,7 млн грн).

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на слова представника відомства. Свій частковий внесок у єдиний бюджет органів СНД Україна перестала виплачувати ще з 2014 року. Порядок погашення суми в разі повернення країни в роботу об'єднання поки не визначений.

У МЗС підкреслили, що Україна де-юре залишається повноцінним учасником СНД, не дивлячись на неодноразові заяви Києва про намір розірвати відносини, ніяких офіційних повідомлень про вихід із Співдружності до Виконкому СНД не надходило.

Видання зазначає, що питання про продовження роботи в СНД повністю залежить від політичної волі нової української влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році п'ятий президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів підготувати пропозиції щодо припинення участі України в статутних органах СНД.

У січні 2019 року Україна вийшла з трьох угод щодо СНД.

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