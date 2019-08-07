Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Росія несподівано зажадала від України мільйони: за що

2.3т Читати матеріал російською

МЗС Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (117,7 млн грн).

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на слова представника відомства. Свій частковий внесок у єдиний бюджет органів СНД Україна перестала виплачувати ще з 2014 року. Порядок погашення суми в разі повернення країни в роботу об'єднання поки не визначений.

У МЗС підкреслили, що Україна де-юре залишається повноцінним учасником СНД, не дивлячись на неодноразові заяви Києва про намір розірвати відносини, ніяких офіційних повідомлень про вихід із Співдружності до Виконкому СНД не надходило.

Новини
Розрив із СНД: Україна розставила крапки над "i"

Росія несподівано зажадала від України мільйони: за що

Видання зазначає, що питання про продовження роботи в СНД повністю залежить від політичної волі нової української влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Росія
Теги
Україна Росія СНД
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
8
14
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
вот она старая власть. орать все горазды а как до ходит до дела то никаких действий не происходит
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Я думаю можно сказать ,пошли нах...й!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да там и процентики еще капают с трех лярдов по облигациям.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel