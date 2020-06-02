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2 червня • оновлено в 17:11
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Росія не виконала домовленостей ОПЕК щодо скорочення видобування нафти

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Росія в травні виконала угоду ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти на 95%. Притім, що угода була досягнута після тривалої цінової війни ще 13 квітня.

Про це свідчать розрахунки "Інтерфаксу".

Згідно зі статистикою, видобування нафти з конденсатом в лютому становило 44,662 млн т, а тільки конденсату – 3,062 млн т. Отже, в лютому Росія видобувала 1434 тис. тонн нафти на добу і мала в травні довести видобування до рівня 1162 тис. тонн на добу, знизивши на 273 тис. тонн на добу до рівня лютого, щоб виконати угоду.

Водночас середньодобове видобування нафти з конденсатом в травні становило 1280,8 тис. тонн. Середньодобове виробництво конденсату в Росії за чотири місяці поточного року – 102 тис. тонн, притім, що за підсумками першого кварталу воно становило майже 105 тис. тонн.

Якщо виключити виробництво конденсату, видобування нафти в травні не перевищило 1175-1178 тис. тонн на добу, тобто для повного виконання угоди не вистачає 14-17 тис. тонн, або 100-120 тис. б/д в перерахунку з коефіцієнтом 7,33. Отже, Росія виконала угоду ОПЕК+ приблизно на 95%.

Угода ОПЕК щодо нафти

Угода ОПЕК щодо нафти

Згідно з розрахунками "ВТБ Капітал", видобування нафти в Росії було приблизно на 200 тис. б/д вищим, ніж потрібно в рамках угоди ОПЕК+.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Росія
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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