"Росія не проситиме": Медведєв жорстко відповів Заходу на санкції

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не буде першою просити Захід скасувати санкції.

"Розумієте, яка штука, дійсно, ці обмеження ввели не ми. Ми точно не будемо говорити: "Давайте, хлопці, щось ослабимо, давайте ми щось поскасовуємо, можливо, і ви підете нам назустріч", – зазначив Медведєв , передають "РИА Новости".

За його словами, це неправильно і з точки зору переговорної етики, і з точки зору відповідальності за результат.

"Але ми чуємо, що говорять нам представники окремих країн. І якщо, припустимо, керівництво Європейської комісії, якщо говорити про Євросоюз, або якісь інші країни, які теж перебувають у списку, дозріють для того, щоб ці санкції скасувати, ми будемо дивитися на наші заходи", – резюмував прем'єр-міністр Росії.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не буде першою просити Захід скасувати санкції

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі обмеження:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

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