Росія надрукувала гроші для друга Путіна у Сирії: як виглядають

Російська Федерація надрукувала для режиму президента Сирії Башара Асада нові банкноти.

Виробництвом купюр займається російське акціонерне товариство "Гознак", повідомляє News.ru.

Перший контракт на друк грошей був укладений між сторонами у 2012 році.

Тоді ж посол Сирії у Росії Ріяд Хаддад підтвердив, що Москва почала друкувати для Дамаска банкноти.

За його словами, нові купюри замінили застарілу валюту і були спрямовані на погашення заробітних плат та інші державні витрати.

Російська Федерація надрукувала для режиму президента Сирії Башара Асада нові банкноти News.ru

Російська Федерація надрукувала для режиму президента Сирії Башара Асада нові банкноти News.ru

Як писав OBOZREVATEL, головною причиною участі Росії у сирійській війні є фінансовий прибуток. Всі інші короткострокові перспективи у цій країні Кремль уже досяг.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.