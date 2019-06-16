Росія може "зламати" енергомережу США: Вашингтон забив на сполох

Американська енергомережа вразлива не тільки для природних катаклізмів, а й для зазіхань зловмисників – включаючи російських хакерів.

"Якщо путінський режим вдарить по нашій енергомережі, він виведе з ладу на додачу і американську економіку", – пише позаштатний оглядач Forbes Кен Сільверстін, передає InoTV.

За його словами, для захисту енергомережі необхідно сформувати передові методи роботи, впровадити найкращі доступні технології та прийняти закони, які допоможуть відбити можливі атаки.

Серед найбільш очевидних шляхів вирішення проблеми журналіст називає закриття доступу стороннім підрядникам до систем дистанційного керування елементами енергомережі, створення запасів найбільш важливих запчастин, а також плавний перехід до більш "розподіленого" типу електромереж.

"Блекаути можуть завдати серйозної шкоди американській економіці... Щоб успішно убезпечити американську інфраструктуру, федеральній владі США слід працювати на випередження і робити куди більше, ніж робиться для захисту наших виборів і нашої демократії", – резюмував Сільверстін.

Американська енергомережу вразлива для зазіхань зловмисників

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Національної розвідки США Ден Коутс попереджав, що російські хакери готують масштабну кібератаку проти його країни.

За словами Коутса, система блимала червоним кольором так само, як це було напередодні терактів 11 вересня 2001 року.

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