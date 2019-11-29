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30 листопада • оновлено в 10:52
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Газу на $3 млрд: у Росії придумали, як повернуть борг Україні

12.3т
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Україна і Росія обговорюють можливість виплати "Газпромом" боргу, встановленого арбітражем, у розмірі $3 млрд у газовому еквіваленті.

Про це в п'ятницю, 29 листопада, в ефірі радіо "НВ" повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Міністр Новак, який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу. Ми з публічних заяв бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", – розповів він.

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У Росії придумали, як повернуть газовий борг Україні

У Росії придумали, як повернуть газовий борг Україні

Укрінформ

Вітренко зазначив, що ухвалене Апеляційним судом округу Свеа (Швеція) позитивне для "Нафтогазу" рішення щодо скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу однозначно посилило позиції України в переговорах.

При цьому він додав, що базовим все ще залишається варіант відсутності після 1 січня 2020 транзиту російського газу через територію України.

Вітренко розказав, як Росія поверне борг Україні

Вітренко розказав, як Росія поверне борг Україні

Капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

  • Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.

  • 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.

  • 30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
А как вуср@ина собирается долг 3 лярда возвращать этот опух не сказал?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Натяну на голову кастрюлю Буду прыгать в память о майдане, Москалям сложу я грозно дулю И легко тогда на сердце станет Я спою о славе Украины Что бы враг не мог ее касаться... Время чтобы выпить без причины И в Москву на стройку собираться
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ага рты пооткрывали...Ждут пока вареники сами начнут прыгать д е б и л ы рано и нет решения оппеляции Не п о с ы л а т ь же прямым текстом на..? Мы люди культурные...Видать мама в америке голодает у товарисча...
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