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27 грудня • оновлено в 11:21
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Росія й Україна домовилися про відмову від претензій щодо газу

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Росія й Україна домовилися, що з 1 січня 2020 року скасують взаємні претензії щодо газових питань.

Водночас із російського майна будуть зняті арешти щодо рішень за судовими позовами. Про це заявив глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак у ефірі телеканалу "Росія 24".

Зокрема, домовленість про відмову від позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який обидві країни підписали 20 грудня.

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Для продовження транзиту російський монополіст "Газпром" укладе з "Оператором ГТС України" міжоператорських угоду, а з "Нафтогазом" – договір із бронювання потужностей для транспортування.

"Нам із колегою, міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково ухвалювати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську", – повідомив Новак.

"Ніяких змін не планується. Зараз відповідно до тих домовленостей, яких вдалося досягти, колеги наші – суб'єкти господарювання – працюють над підписанням конкретних документів", – резюмував він.

Росія й Україна домовилися, що з 1 січня 2020 року скасують взаємні претензії щодо газових питань

Росія й Україна домовилися, що з 1 січня 2020 року скасують взаємні претензії щодо газових питань

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна й Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися:

  • транзит на 5 років із можливістю продовження;

  • мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

  • тариф на транспортування газу для Росії зростатиме;

  • Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому";

  • Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
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Zinovsky Leh
Zinovsky Leh
Севпоток фсё, трубоукладчика нет,скрепами трубы не уложишь, 3 млрд.прийдётся отдать.Вова ботокс - великий стратег, одни рывки и прорывы.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Через пару лет рагули скажут - Да мы и сами хотели от Крыма отказаться)))))
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Громозека Иван
Громозека Иван
Зрааадааа!!!
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