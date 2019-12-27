Росія й Україна домовилися про відмову від претензій щодо газу

Росія й Україна домовилися, що з 1 січня 2020 року скасують взаємні претензії щодо газових питань.
Водночас із російського майна будуть зняті арешти щодо рішень за судовими позовами. Про це заявив глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак у ефірі телеканалу "Росія 24".
Зокрема, домовленість про відмову від позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який обидві країни підписали 20 грудня.
Для продовження транзиту російський монополіст "Газпром" укладе з "Оператором ГТС України" міжоператорських угоду, а з "Нафтогазом" – договір із бронювання потужностей для транспортування.
"Нам із колегою, міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково ухвалювати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську", – повідомив Новак.
"Ніяких змін не планується. Зараз відповідно до тих домовленостей, яких вдалося досягти, колеги наші – суб'єкти господарювання – працюють над підписанням конкретних документів", – резюмував він.
Росія й Україна домовилися, що з 1 січня 2020 року скасують взаємні претензії щодо газових питань
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна й Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.
Про що домовилися:
транзит на 5 років із можливістю продовження;
мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;
тариф на транспортування газу для Росії зростатиме;
Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому";
Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів.
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