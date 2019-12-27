Росія й Україна домовилися про відмову від претензій щодо газу

Росія й Україна домовилися, що з 1 січня 2020 року скасують взаємні претензії щодо газових питань.

Водночас із російського майна будуть зняті арешти щодо рішень за судовими позовами. Про це заявив глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак у ефірі телеканалу "Росія 24".

Зокрема, домовленість про відмову від позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який обидві країни підписали 20 грудня.

Для продовження транзиту російський монополіст "Газпром" укладе з "Оператором ГТС України" міжоператорських угоду, а з "Нафтогазом" – договір із бронювання потужностей для транспортування.

"Нам із колегою, міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково ухвалювати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську", – повідомив Новак.

"Ніяких змін не планується. Зараз відповідно до тих домовленостей, яких вдалося досягти, колеги наші – суб'єкти господарювання – працюють над підписанням конкретних документів", – резюмував він.

Росія й Україна домовилися, що з 1 січня 2020 року скасують взаємні претензії щодо газових питань

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна й Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися:

транзит на 5 років із можливістю продовження;

мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

тариф на транспортування газу для Росії зростатиме;

Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому";

Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!