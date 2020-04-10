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10 квітня • оновлено в 18:11
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Росія і Саудівська Аравія погодилися закінчити нафтову війну: розкрито деталі угоди ОПЕК

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Країни ОПЕК+ погодили зниження видобутку нафти на 10 млн б/д від рівня жовтня 2018 року, при цьому для Росії та Саудівської Аравії рівні відліку визначені окремо – 11 млн б/д.

Така інформація випливає з комюніке засідання, передає "Интерфакс".

Згідно з очікуваним рішенням, у травні-червні зниження видобутку складе для всіх країн 23% від зазначеної бази – видобутку у жовтні 2018 року, крім Росії та Саудівської Аравії.

Однак порівняти з рівнями видобутку у квітні не вдається, оскільки не всі країни надали свої дані.

Нафтова війна закінчилася

Нафтова війна закінчилася

Так, у жовтні 2018 року видобуток країн ОПЕК+, згідно з комюніке, становив 43,85 млн б/д, при цьому, згідно з даними МЕА, в лютому 2020-го країни ОПЕК+ видобували 41,13 млн б/д.

Зрозуміти динаміку можна тільки за Саудівською Аравією, яка знизить видобуток нафти до 8,5 млн б/д. Таким чином, якщо країна у квітні видобуває 12-12,3 млн б/д, то в порівнянні з поточним рівнем зниження складе 3,5-3,8 млн б/д, а в порівнянні з березнем – 1,2 млн б/д.

Росія видобуває у квітні 11,3 млн б/д нафти разом із конденсатом (при цьому конденсат не враховується в угоді) – і вже у травні повинна буде видобувати 8,5 млн б/д. За словами джерела, знайомого із ситуацією, у квітні Росія видобуває 10,3 млн б/д виключно нафти, і таким чином Росії доведеться знизити видобуток нафти приблизно на 1,8 млн б/д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди через позицію Мексики, тепер вони продовжаться у п'ятницю, 10 квітня.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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