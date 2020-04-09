Переговори ОПЕК+ зірвалися через позицію однієї з країн: що буде з видобуванням нафти

Учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди через позицію Мексики, тепер вони продовжаться в п'ятницю, 10 квітня.

Як скоротиться нафтовидобування

Як повідомляє Bloomberg, представники ОПЕК+ попередньо домовилися про те, що в травні та червні видобування скоротиться на 10 млн барелів на добу, з 1 липня – на 8 млн барелів на добу, а з 1 січня наступного року та до квітня 2022 року – на 6 млн барелів на добу.

Зі свого боку Саудівська Аравія та Росія заявили, що готові знизити обсяг видобування приблизно до 8,5 млн барелів на добу, на 23% від рівня в 11 млн, решта країн – на 23% від своїх базових рівнів (видобування на жовтень 2018 року).

Хто залишився незадоволений

Умови угоди влаштували всі держави, крім Мексики, яка виступила проти скорочення власного видобування на 400 тисяч барелів на добу. Всі спроби переконати міністерку енергетики цієї країни Росіо Нале Гарсію, яка наполягала на цифрі в 100 тис. барелів, не увінчалися успіхом, і вона покинула відеоконференцію. Після цього учасники переговорів вирішили продовжити дискусію наступного дня.

Що буде з переговорами

За словами одного з делегатів, група ОПЕК+ не скорочуватиме видобування без участі Мексики та не збирається знову зустрічатися в п'ятницю, зате зосередиться на переговорах на зібранні G-20, яке заплановане на 10 квітня. Саме на цих перемовинах планують домовитися з Мексикою, підкреслило агентство.

Передбачається, що на цій зустрічі створять спеціальний комітет із моніторингу заходів щодо стабілізації нафтових ринків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального зниження попиту.

Водночас наголошується, що Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобування нафти, вирішила натиснути ще.

Також OBOZREVATEL повідомляв, що експерти та аналітики енергетичного сектору все ж схиляються до думки, що в найближчій перспективі Саудівська Аравія та Росія зможуть домовитися. Низька ціна на нафту не вигідна для економіки обох країн.

Перед переговорами, за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, стало відомо, що Росія виступає за спільну скоординовану дію в інтересах стабілізації ринку нафти.