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10 квітня • оновлено в 02:09
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Саудівська Аравія і Росія домовилися про велике скорочення видобутку нафти - ЗМІ

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Росія і Саудівська Аравія зуміли усунути основні перешкоди для узгодження нової угоди щодо скорочення видобутку нафти.

Про це заявило у четвер, 9 квітня, високопоставлене джерело з російського оточення агентству Reuters.

За словами джерела, ОПЕК+ і країни, які не входять до альянсу, обговорюють скорочення видобутку на цілих 20 млн барелів на добу. Однак, за інформацією Telegram-каналу "Протести в світі" вони домовилися про зниження на 10 млн барелів на добу на 2 місяці, починаючи з травня, на 8 млн барелів на добу з липня по грудень, і на 6 млн барелів на добу з з січня 2020 до квітня 2022 року.

Варто відзначити, що нафтові котирування вже відреагували на новини про угоду. Так, ціна на ф'ючерс марки Brent спочатку досягла позначки $35,3 за барель, а через кілька годин впала до $31,8 за барель.

Саудівська Аравія і Росія домовилися про велике скорочення видобутку нафти - ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріяд про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

У російського президента тим часом виступили за спільну скоординовану дію в інтересах стабілізації ринку нафти.

Разом із тим наголошується, що Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, вирішила натиснути ще.

Також OBOZREVATEL повідомляв, що експерти і аналітики енергетичного сектора все ж схиляються до тієї думки, що в найближчій перспективі Саудівська Аравія і Росія зможуть домовитися. Низька ціна на нафту не вигідна для економіки обох країн.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
нафта
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Опять в Свинарнии всё подорожает...
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bregovich mark
bregovich mark
Знатно сос нула пи до раш ка у саудитского шаха!С проглотом!!! но не совсем успешно.Нефтюшка после подьема снова рухнула!ох хо хо!!
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Це только начало. Ждем на следующей неделе еще одну серьезную зраду для нерабов))) Пока не буду говорить какую!
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7
3
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Victor Ideiniy, а может хрювня по 90 и дефолт?
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Витёк ШенДУБович, ЖДИТЕ ЖДУНЫ УПОРОТЫЕ!! =)) А там или СРУБЛЬ 90 за $, или Юралс по 20 $!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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