Саудівська Аравія і Росія домовилися про велике скорочення видобутку нафти - ЗМІ

Росія і Саудівська Аравія зуміли усунути основні перешкоди для узгодження нової угоди щодо скорочення видобутку нафти.

Про це заявило у четвер, 9 квітня, високопоставлене джерело з російського оточення агентству Reuters.

За словами джерела, ОПЕК+ і країни, які не входять до альянсу, обговорюють скорочення видобутку на цілих 20 млн барелів на добу. Однак, за інформацією Telegram-каналу "Протести в світі" вони домовилися про зниження на 10 млн барелів на добу на 2 місяці, починаючи з травня, на 8 млн барелів на добу з липня по грудень, і на 6 млн барелів на добу з з січня 2020 до квітня 2022 року.

Варто відзначити, що нафтові котирування вже відреагували на новини про угоду. Так, ціна на ф'ючерс марки Brent спочатку досягла позначки $35,3 за барель, а через кілька годин впала до $31,8 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріяд про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

У російського президента тим часом виступили за спільну скоординовану дію в інтересах стабілізації ринку нафти.

Разом із тим наголошується, що Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, вирішила натиснути ще.

Також OBOZREVATEL повідомляв, що експерти і аналітики енергетичного сектора все ж схиляються до тієї думки, що в найближчій перспективі Саудівська Аравія і Росія зможуть домовитися. Низька ціна на нафту не вигідна для економіки обох країн.

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