Саудівська Аравія і Росія домовилися про велике скорочення видобутку нафти - ЗМІ

Росія і Саудівська Аравія зуміли усунути основні перешкоди для узгодження нової угоди щодо скорочення видобутку нафти.

Про це заявило у четвер, 9 квітня, високопоставлене джерело з російського оточення агентству Reuters.

За словами джерела, ОПЕК+ і країни, які не входять до альянсу, обговорюють скорочення видобутку на цілих 20 млн барелів на добу. Однак, за інформацією Telegram-каналу "Протести в світі" вони домовилися про зниження на 10 млн барелів на добу на 2 місяці, починаючи з травня, на 8 млн барелів на добу з липня по грудень, і на 6 млн барелів на добу з з січня 2020 до квітня 2022 року.

Варто відзначити, що нафтові котирування вже відреагували на новини про угоду. Так, ціна на ф'ючерс марки Brent спочатку досягла позначки $35,3 за барель, а через кілька годин впала до $31,8 за барель.

