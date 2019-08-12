Росія готується запустити поїзди по Кримському мосту: пройдено важливий етап

В окупованій Керчі будівельники протестували систему освітлення залізничної частини на Кримському мосту.

"На кілометровій пілотній ділянці, ближче до таманського берега, на три години включили майже 150 світильників. Вони розташовані на стійках з кроком від 13 до 16 м", – повідомили представники інформаційного центру "Кримський міст".

За їх словами, на ділянці інтенсивність світла достатня для гарної видимості, при цьому світло не буде засліплювати машиністів поїздів.

"Монтаж системи освітлення на мосту триває. Ми поетапно встановлюємо обладнання і перевіряємо, щоб кожна ділянка шляхів і оглядових ходів для їх обслуговування висвітлювався рівномірно", – зазначив провідний інженер технічного нагляду Олег Севера.

Освітлювальна система дороги складається з майже 2,5 тисячі світильників. У них – близько 60 тисяч бюджетних енергозберігаючих світлодіодів. Вони будуть автоматично включатися в роботу, коли інтенсивність сонячного світла знизиться до 20 люксів, і вимикатися у ранкові години.

Монтаж стійок освітлення зі світильниками виконаний майже на 60%. Паралельно йде монтаж архітектурного підсвічування фарватерної ділянки.

Будівельники протестували систему освітлення залізничної частини на Кримському мосту "Кримський міст"

На ділянці інтенсивність світла достатня для гарної видимості "Кримський міст"

Монтаж системи освітлення на мосту триває "Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

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