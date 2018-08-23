"Б'ють в слабкі місця": Росію звинуватили у газовій змові з сусідом України

Давній проект газопроводу "Ямал-2", по якому російський газ зібралися пустити в обхід України через Польщу, можуть реанімувати. Це є частиною послідовної політики Росії щодо руйнування українсько-польських відносин.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко. Він вважає, що це почалося ще півроку тому, коли між Україною і Польщею гостро постало національне питання.

"Почали бити в слабкі місця - зараз йдуть через гроші, через економіку. Полякам просто дають сигнал: мовчіть, не виступайте єдиним фронтом з Україною, ви отримаєте свої 15 млрд кубів прокачки газу, залишитеся транзитною державою і все буде добре. Навіщо вам Україна?" - пояснив Осипенко.

За його словами, спочатку Росією були проведені диверсії, а тепер подаються відповідні економічні сигнали. Все це спрямовано на те, щоб розбити союз України і Польщі.

"Складно сказати, чи погодиться Варшава, тому що тут діє багато факторів, але Росія дуже впливова і дуже чітко відстежує слабкі місця в будь-яких двосторонніх відносинах: українсько-угорських, українсько-польських", - розповів експерт.

Осипенко вважає, що головна проблема - у відсутності активності з боку України. "Ми не виявляємо слабкі і сильні місця, ми не плануємо, як використовувати наші переваги і як мінімізувати наші слабкості - ось цього немає", - резюмував він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Польща визнала, що використовувала українців для зростання власної економіки.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.