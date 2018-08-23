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"Б'ють в слабкі місця": Росію звинуватили у газовій змові з сусідом України

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Давній проект газопроводу "Ямал-2", по якому російський газ зібралися пустити в обхід України через Польщу, можуть реанімувати. Це є частиною послідовної політики Росії щодо руйнування українсько-польських відносин.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко. Він вважає, що це почалося ще півроку тому, коли між Україною і Польщею гостро постало національне питання.

"Почали бити в слабкі місця - зараз йдуть через гроші, через економіку. Полякам просто дають сигнал: мовчіть, не виступайте єдиним фронтом з Україною, ви отримаєте свої 15 млрд кубів прокачки газу, залишитеся транзитною державою і все буде добре. Навіщо вам Україна?" - пояснив Осипенко.

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За його словами, спочатку Росією були проведені диверсії, а тепер подаються відповідні економічні сигнали. Все це спрямовано на те, щоб розбити союз України і Польщі.

"Складно сказати, чи погодиться Варшава, тому що тут діє багато факторів, але Росія дуже впливова і дуже чітко відстежує слабкі місця в будь-яких двосторонніх відносинах: українсько-угорських, українсько-польських", - розповів експерт.

Осипенко вважає, що головна проблема - у відсутності активності з боку України. "Ми не виявляємо слабкі і сильні місця, ми не плануємо, як використовувати наші переваги і як мінімізувати наші слабкості - ось цього немає", - резюмував він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Польща визнала, що використовувала українців для зростання власної економіки.

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Теми
Україна ПольщаРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Руслан Осипенко
Місце
Україна
Об'єкти
політикаРосіяУкраїна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот нихуя себе! Сговор нашли,рагульская власть по всему миру пытается насратьРФ,а тут заобижались,да кто вам сказал,что Россия должна о вашем бюджете печалиться?Да вас еще не так давить надо блядей, по всем фронтам,чтобы ни одной дроченной копейки за счет РФ не поимели,даже с пшеками уебищьными можно договариваться,все для вас небратья,а как вы хотели?Что бы вы нам на голову срали,и мы же вас материально поддержали?Сугубо рагульская наглость.
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Николаев Олег
Николаев Олег
У хохлов любая договорённость России с соседями - это диверсия против их недостраны.
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Anti-banderos
Anti-banderos
"Начали бить в слабые места - сейчас идут через деньги, через экономику." _____________________________________________________________________________ А что, у хохляндии есть сильные места? В каком месте, интересно, на котором сидят что-ли?)))
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