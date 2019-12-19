Росія "довела" хвалений авіаносець, на якому загинули люди: що відомо

Збиток від пожежі на хваленому російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" може досягати 95 млрд руб, в той час як вартість корабля такого класу і з аналогічним терміном служби з урахуванням зносу каркаса і без озброєння – 110 мільярдів.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерело у штабі Північного флоту РФ. "Мова йде не тільки про пошкодження конструкцій авіаносця, але і про понівечене ремонтне устаткування і про травми військових і цивільних фахівців", – пояснив він.

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" Ілюстрація

У той же час, згідно з офіційною версією від російської влади, згоріли на кораблі тільки комунікації: електрокабелі та лінії зв'язку, які все одно нібито передбачалося замінити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 12 грудня, в Мурманську (Росія) під час проведення ремонтних робіт загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов". Загинули двоє, 12 постраждали.

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