Головна Новини
19 грудня • оновлено в 08:36
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Росія "довела" хвалений авіаносець, на якому загинули люди: що відомо

2.6т
Читати матеріал російською

Збиток від пожежі на хваленому російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" може досягати 95 млрд руб, в той час як вартість корабля такого класу і з аналогічним терміном служби з урахуванням зносу каркаса і без озброєння – 110 мільярдів.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерело у штабі Північного флоту РФ. "Мова йде не тільки про пошкодження конструкцій авіаносця, але і про понівечене ремонтне устаткування і про травми військових і цивільних фахівців", – пояснив він.

Новини
''Готовий відправити авіаносець'': Цимбалюк розповів, як Путін ''рятує'' росіян у світі

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Ілюстрація

У той же час, згідно з офіційною версією від російської влади, згоріли на кораблі тільки комунікації: електрокабелі та лінії зв'язку, які все одно нібито передбачалося замінити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 12 грудня, в Мурманську (Росія) під час проведення ремонтних робіт загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов". Загинули двоє, 12 постраждали.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
11
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
А почему он хвалёный? Кто его хвалил?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Кузе писец
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги