Росія допомогла другу Путіна обійти санкції США

Венесуела обходить санкції з боку Сполучених Штатів у нафтовій галузі за допомогою Російської Федерації.

Зокрема, уряд венесуельського президента Ніколаса Мадуро вдається до послуг російської нафтогазової корпорації "Роснефть", повідомляє Reuters.

За даними джерел, "Роснефть" грає роль посередника між державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA і покупцями.

Російська сторона платить за нафту відразу, а після продажу венесуельської сировини забирає собі всю суму.

Всі угоди проходять негайно і грошові кошти потрапляють у банки Росії або використовуються для розрахунків в очікуванні платежів, щоб експорт нафти не переривався.

При цьому "Роснефть" і PDVSA відмовилися прокоментувати відповідну інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин із США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро сказав, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

На початку цього року США ввели нові санкції проти нафтової промисловості Венесуели, але деякі компанії продовжують постачати країну паливом з Індії, Росії та Європи.

Зокрема низка країн обходить американські санкції, і Вашингтон це не влаштовує. З Мадуро продовжують співпрацювати Індія, Росія та країни Європи. Одні лише купують сировину, а інші відправляють Каракасу нафтопродукти, якими розбавляється важка венесуельська нафта.

7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

19 березня Сполучені Штати ввели санкції проти державної гірничодобувної корпорації Венесуели Minerven. Під обмежувальні заходи потрапив і її керівник Адріан Антоніо Пердомо Мата.

Водночас із цим Вашингтон виключив із санкційних списків щодо Каракасу 12 фізичних осіб, пов'язаних із власниками венесуельського телеканалу Globovision Раулем Горріном і Густаво Пердомо.

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