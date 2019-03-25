Росія домовиться з Україною про новий контракт на транзит газу: названо терміни

Росія очікує, що їй вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Європейського Союзу після 2019 року, коли завершується термін дії документа.

"Ми очікуємо, що певною мірою вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року", — заявив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, передає ТАСС.

"Якщо цього не відбудеться у травні, то, ймовірно, це відбудеться у жовтні", — додав він.

За словами міністра, за цей час має відбутися підсумкова тристороння зустріч Росії, України та ЄС.

"За планом у травні має з ними зустрічатися. Також восени буду зустрічатися у рамках тристоронки, у вересні-жовтні", — резюмував Яновський.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся