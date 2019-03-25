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Росія домовиться з Україною про новий контракт на транзит газу: названо терміни

1.3тЧитати матеріал російською

Росія очікує, що їй вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Європейського Союзу після 2019 року, коли завершується термін дії документа.

"Ми очікуємо, що певною мірою вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року", — заявив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, передає ТАСС.

"Якщо цього не відбудеться у травні, то, ймовірно, це відбудеться у жовтні", — додав він.

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За словами міністра, за цей час має відбутися підсумкова тристороння зустріч Росії, України та ЄС.

"За планом у травні має з ними зустрічатися. Також восени буду зустрічатися у рамках тристоронки, у вересні-жовтні", — резюмував Яновський.

Росія домовиться з Україною про новий контракт на транзит газу: названо терміни

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну вот у Украины есть шанс удерживать транзит как можно дольше, пока в полную силу не заработают обходные пути.
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Malkin Michele
Malkin Michele
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин на добу, а заробітокк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Нужно ведь какую-то видимость переговоров показать - вот и втирают всем, что Россия не против. А как оно выйдет на самом деле, еще поглядим. Однако сомневаюсь я, что столько денег по ветру пустят - СП-2 запустят, насчет ТП еще пообщаются...
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