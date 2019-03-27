"Росія буде сіяти ворожнечу": США захотіли завдати нового удару по Путіну

Сенат Сполучених Штатів може ввести нові санкції проти Кремля через втручання Росії в американські вибори.

"Мені хотілося б серйознішого покарання", – повідомив сенатор Конгресу США Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна), маючи на увазі РФ, передає ТАСС.

Думку Грема підтримав і сенатор-республіканець Джон Корнін (від штату Техас), котрий погодився з твердженнями, які містяться у доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії.

За його словами, якщо проти Москви не посилять санкції, вона буде "сіяти ворожнечу" і дестабілізувати обстановку в США.

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