"Росія буде сіяти ворожнечу": США захотіли завдати нового удару по Путіну

Сенат Сполучених Штатів може ввести нові санкції проти Кремля через втручання Росії в американські вибори.
"Мені хотілося б серйознішого покарання", – повідомив сенатор Конгресу США Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна), маючи на увазі РФ, передає ТАСС.
Думку Грема підтримав і сенатор-республіканець Джон Корнін (від штату Техас), котрий погодився з твердженнями, які містяться у доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії.
За його словами, якщо проти Москви не посилять санкції, вона буде "сіяти ворожнечу" і дестабілізувати обстановку в США.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Спецслужби США інкримінують втручання Росії в американський виборчий процес з 2016 року. Розслідуванням цієї справи з травня 2017 року займався колишній директор ФБР Мюллер.
Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами Росії у період виборчої кампанії. Про це ж стверджували в Москві.
Впливове видання The Washington Post розповсюдило інформацію, що Трамп зустрічався з Путіним п'ять разів, проте жодного разу глава Білого дому не давав детального звіту перед своєю адміністрацією.
Пізніше Трамп відреагував на скандал, заявивши, що йому все одно.
24 березня Мюллер не виявив доказів того, що американський президент або хто-небудь із людей, пов'язаних із його передвиборчою кампанією, "змовилися і координували з Росією зусилля щодо впливу на президентські вибори 2016 року".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.