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"Росія буде сіяти ворожнечу": США захотіли завдати нового удару по Путіну

2.1тЧитати матеріал російською

Сенат Сполучених Штатів може ввести нові санкції проти Кремля через втручання Росії в американські вибори.

"Мені хотілося б серйознішого покарання", – повідомив сенатор Конгресу США Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна), маючи на увазі РФ, передає ТАСС.

Думку Грема підтримав і сенатор-республіканець Джон Корнін (від штату Техас), котрий погодився з твердженнями, які містяться у доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії.

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За його словами, якщо проти Москви не посилять санкції, вона буде "сіяти ворожнечу" і дестабілізувати обстановку в США.

"Росія буде сіяти ворожнечу": США захотіли завдати нового удару по Путіну

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Місце
США
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Эээ... Кажется товарищ Мюллер доказал, что вмешательства не было... Сшасовцов покусали дебилы с Украины?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Американские сенаторы всегда такие тупые были? Или с головой раздружились после того как с хохлами связались?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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