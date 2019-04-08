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Росія активно взялася за підрахунок "боргу" України за Крим

1.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочої групи Державної думи щодо "оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України".

"Мова про це дійсно була, голова уряду доручив присутнім членам уряду надавати підтримку робочій групі, створеній Держдумою", — повідомив глава групи, перший віце-спікер нижньої палати парламенту РФ Іван Мельников, передає ТАСС.

За його словами, думські комітети в будь-якому разі планували запросити необхідну інформацію в міністерствах і відомствах, проте підтримка Медведєва вплине на рівень ставлення до цих запитів і, відповідно, на якість експертизи.

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"Просто на зустрічі Дмитро Медведєв звернувся, зокрема, до глави Мінфіну з проханням допомагати нам. Також було досягнуто домовленості підключати підвідомчі уряду виші в разі необхідності. А на конкретні засідання робочої групи будемо запрошувати фахівців у Держдуму", — резюмував Мельников.

Росія активно взялася за підрахунок "боргу" України за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму у складі України.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Васильев Александр
Васильев Александр
А соснуть хуйца нет желания?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Не на словах, а в суды подавать, изолировать, давить, хватит на бандер смотреть с жалостью... Эти твари по хорошему не поймут
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
И этих идиотов считают империей? Да это же стадо одичалого скота! Мычащего, жующего, совершенно выхолощенного и безмозглого!
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