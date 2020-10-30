Сбербанк не зможе забрати "Азот" у Фірташа: що вирішив суд

Північний апеляційний госпсуд відмовив російському Сбербанку у праві забрати ПрАТ "Азот", яке належить олігархові Дмитру Фірташу.

Як повідомляє Finbalance, суд залишив без змін рішення, яким було задоволено клопотання "Азоту" і в рамках забезпечення позову було накладено арешт на низку об'єктів нерухомості.

Арешт наклали на земельні ділянки більш ніж 28 га в Черкасах на вул. Першотравнева, 72 і комплекси будівель і споруд цехів за цією ж адресою площею понад 82 000 кв м., Де знаходиться хімзавод "Азот".

Згідно з судовими матеріалами, підприємство отримало вимогу від Сбербанку щодо погашення кредитної заборгованості. Банк повідомляв підприємству, в разі несплати боргу, він зверне стягнення на предмет іпотеки шляхом прийняття його у власність.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції, що Сбербанк на підставі іпотечних договорів може позбавити заявника права власності на об'єкти нерухомого майна.

Черкаський "Азот" входить в азотний бізнес холдингу Ostchem Дмитра Фірташа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташ займає четверту сходинку в списку найбагатших українців.