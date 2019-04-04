Російський Сбербанк позбувся компанії в Україні: угоду засекретили

Сбербанк Росії у лютому 2019 року продав свою дочірню компанію "Лагом-Україна".

Таку інформацію повідомили в прес-службі банку агентству "Інтерфакс-Україна". "Умови угоди не коментуємо", - сказав представник прес-служби.

Сбербанк став власником компанії "Лагом-Україна", яка займається продажем оздоблювальних і будівельних матеріалів, в 2011 році після покупки банку "Тройка Діалог".

Повне найменування компанії - ТОВ "Лекстар-компані". Воно у неї з'явилося 1 березня. Єдиним власником компанії зараз є Теймураз Заркуа, якому також належать частки в українських компаніях "Редматрікс" і "Амбер стар Україна".

У 2017 році "Лагом-Україна" отримала чистий збиток у розмірі 14 млн грн.

Сбербанк

Як повідомляв OBOZREVATEL, український Сбербанк є дочірнім банком однойменного російського банку з російським державним капіталом і з 2017 року перебуває в Україні під санкціями.

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