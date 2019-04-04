|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Російський Сбербанк позбувся компанії в Україні: угоду засекретили

1.2тЧитати матеріал російською

Сбербанк Росії у лютому 2019 року продав свою дочірню компанію "Лагом-Україна".

Таку інформацію повідомили в прес-службі банку агентству "Інтерфакс-Україна". "Умови угоди не коментуємо", - сказав представник прес-служби.

Сбербанк став власником компанії "Лагом-Україна", яка займається продажем оздоблювальних і будівельних матеріалів, в 2011 році після покупки банку "Тройка Діалог".

Повне найменування компанії - ТОВ "Лекстар-компані". Воно у неї з'явилося 1 березня. Єдиним власником компанії зараз є Теймураз Заркуа, якому також належать частки в українських компаніях "Редматрікс" і "Амбер стар Україна".

У 2017 році "Лагом-Україна" отримала чистий збиток у розмірі 14 млн грн.

Новини
''Має піти'': як держбанк РФ встав у позу в Україні

Сбербанк

Сбербанк

Як повідомляв OBOZREVATEL, український Сбербанк є дочірнім банком однойменного російського банку з російським державним капіталом і з 2017 року перебуває в Україні під санкціями.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
РосіяОщадбанк РосіїсанкцииУкраїна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки