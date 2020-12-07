Уродженець Маріуполя виставив на продаж за $258 млн свій ''золотий'' палац в Ізраїлі

Борис Бондар Економіка 19:00, 7.12.2020 Оновлено: 19:19, 7.12.2020

Російський олігарх Валерій Коган виставив на продаж за $258 млн свій палац, розташований на середземноморському узбережжі Ізраїлю в Кейсарії.

Барвисте оголошення про пропозицію нерухомості опубліковано на сайті Sotheby's. Споруда є найдорожчим об'єктом нерухомості в країні, виставленим на продаж.

В описі сказано, що об'єкт є "чудовою резиденцією в королівському стилі, натхненому архітектурою бароко й рококо, із краєвидом на Середземне море".

Зважаючи на фото, дизайнери житла олігарха не поскупилися на позолоту всюди, де тільки можливо, навіть у тих місцях, де вона не дуже доречна.

В інтер'єрі використано мозаїку з натурального мармуру й оніксу, ліпнину з 14-каратного золота, унікальний паркет, шовкові килими й ретельно підібрані меблі на замовлення.

"Королівський" комплекс містить SPA-центр із тренажерним залом, сауни, критий басейн і зону відпочинку, ландшафтні сади, два фонтани з римськими скульптурами, монументальні колони та великий відкритий басейн із вбудованою стереосистемою, а також великий вуличний телеекран.

У комплексі передбачено власну електростанцію для автономного енергопостачання.

Загальна площа території маєтку становить 1,1 гектара, а площа самого особняка 6500 квадратних метрів.

За інформацією ізраїльського видання "Деталі", ширилися чутки, що Коган будував цей палац для прийому президента Росії Володимира Путіна.

Валерій Коган
compromat.group

69-річний Валерій Коган є главою наглядової ради аеропорту "Домодєдово". Він родом з українського Маріуполя. У 2014 році Forbes вніс Когана до рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії, оцінивши його статки в $2,5 мільярда.

Площа особняка становить 6500 кв. метрів
sothebysrealty.com
В інтер'єрі використано мозаїку з натурального мармуру й оніксу
sothebysrealty.com
В інтер'єрі використано унікальний паркет, шовкові килими
sothebysrealty.com
У резиденції є два фонтани
sothebysrealty.com
Всередині приміщення є басейн
sothebysrealty.com
Відкритий басейн на території
sothebysrealty.com

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