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Російський міністр запанікував через обвал цін на нафту: під загрозою рубль

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Ціни на нафту можуть знизитися до $40 за барель у разі відмови від угоди по скороченню видобутку в рамках ОПЕК.

Про це заявив перший віце-прем'єр, міністр фінансів РФ Антон Силуанов в кулуарах щорічної зустрічі МВФ і Світового банку, передає ТАСС.

"Є дилема, що нам далі з ОПЕК робити: втрачати ринок, який займають американці, або вийти з угоди? В останньому випадку ціни на нафту знизяться, і тоді нові інвестиції, видобуток в Америці теж знизяться, тому що собівартість сланцю вище, ніж собівартість класичної видобутку. Тому колись повинно це статися, хоча попит світовий десь на мільйон барелів на добу приростає, як наші колеги говорять", – сказав віце-прем'єр.

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У разі виходу з режиму скорочення видобутку "ціна нафти може знизитися", припустив він. "Ми з вами бачили, що це було і $40, і менше $40 за барель. Все питання в наступному – наскільки це довго триватиме. Може тривати і півроку, може, і рік", – міркує віце-прем'єр.

При цьому Силуанов зазначив, що "рішення по цій частині немає". "Чи погодяться з такою подальшою тенденцією партнери з ОПЕК – не знаю", – сказав він.

Зниження ціни нафти позначиться на курсі рубля, додав він. "Безумовно, ми це відчуємо на собі. Добре, що ми зараз готові, що у нас резерви є", – підсумував він.

Видобуток нафти

Видобуток нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середні ціни на нафту марки Brent складуть 59,2 долара за барель в 2019 році.

Очікується, що в 2020 році вартість сировини опуститься до 59 доларів, свідчать дані квітневого огляду "Перспективи світової економіки".

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Putin Serjio
Putin Serjio
Паника, звездец
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ага, прямо таки заметно, что паникует, аж весь текст показывает, что это вот так он паникует.
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Putin Serjio
Putin Serjio
a alexeyon, ага, а вы попрошайки и что
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a alexeyon
a alexeyon
Kirlackaj Viola, конечно паникует, вы же бензоколонка и не более того
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