Російський економіст попередив про тяжкі наслідки пандемії: можливі революції

Пандемія COVID-19 призведе до важких економічних і політичних наслідків, зокрема можна очікувати і революцій.

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Про це в інтерв'ю Forbes заявив російський економіст, глава правління "Роснано" Анатолій Чубайс.

Анатолій Чубайс kp.ru

За його словами, з подібними наслідками світ раніше не стикався, а тяжкість потрясінь відчують на собі мільйони людей.

"Я згоден із тим, що один із найважчих ударів – це удар по рівню життя в світі загалом і безробіття. Зрозуміло, що масштаб цього удару буде таким, з яким країни раніше не стикалися. Особливо болісно це буде для найбільш незахищених, найбідніших. Це якраз та категорія (населення), яка живе без заощаджень, без запасів. Як хтось правильно сказав, не пам'ятаю вже хто: "Багаті стануть трохи менше багатими, середній клас стане трішечки меншим, а ось бідні стануть зовсім бідними", – наголосив економіст.

Чубайс також вважає, що удар буде з політичними наслідками аж до революцій.

"Для світу в цілому удар буде дуже важким і дуже серйозним, з політичними наслідками точно – дай Бог, щоб без потрясінь революційного характеру", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор Інституту досліджень миру Павло Баєв вважає, що відсутність підтримки держави в Росії під час карантину штовхає у бідність мільйони росіян, які залишилися без коштів на існування.

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