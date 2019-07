Російський бізнесмен втрапив у новий скандал через санкції: подробиці

Російський бізнесмен Данило Казанчук може бути причетний до поставок дорогих автомобілів у Північну Корею всупереч санкціям.

Зокрема про це свідчить розслідування The New York Times, яке проводилося спільно із некомерційною організацією Center for Advanced Defense Studies ("Центр передових оборонних досліджень"), повідомляють "Ведомости".

Журналісти звернули увагу на те, що лідер КНДР Кім Чен Ин під час своїх міжнародних поїздок користується лімузинами Maybach S600 і Maybach S62. Вартість кожного досягає 1,6 млн доларів.

При цьому ще у 2006 році проти Північної Кореї були введені санкції Організації Об'єднаних Націй, які забороняють поставку до країни предметів розкоші.

Використовуючи дані про перевезення і супутникові знімки, розслідувачі відстежили доставку двох контейнерів з Maybach S600, показавши, як працює транспортування предметів розкоші в КНДР.

За їхньою інформацією, вантажі почали свій шлях у 2018 році в Нідерландах, були доправлені в Китай, потім у Японію і Південну Корею. Після цього вони були транспортовані на вантажне судно DN5505, яке ходить під прапором Того, і попрямували до порту в російському місті Находці.

Відповідне судно належить компанії Do Young Shipping, яка, ймовірно, і пов'язана з Казанчуком. За даними журналістів, впевнено говорити, що трапилося з автомобілями, неможливо, але вони могли бути доправлені з Росії до Північної Кореї.

При цьому у телефонному інтерв'ю Казанчук визнав, що DN5505 належить йому, але відмовився розкрити деталі поставки автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер КНДР прибув до Росії. Його бронепотяг перетнув кордон і зупинився на станції Хасан, після чого попрямував до Владивостока.

Візит Кім Чен Ина став першою його поїздкою до РФ із часу вступу на посаду у 2011 році.

