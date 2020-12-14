Російський банк домігся арешту майна України на Британських Віргінських островах

На Британських Віргінських островах за клопотанням російського ВЕБ заарештували українські акції судноплавної компанії Fishing Company S.A. Фірма перебуває у веденні Державного рибальського агентства і по суті є єдиною державною офшорною компанією.

Як повідомили РБК в пресслужбі банку, рішення виніс Східнокарибський Верховний суд острова. Цьому передувало два рішення у Стокгольмському арбітражному суді на користь російського банку.

У них Україну зобов'язали відшкодувати ВЕБу витрати, понесені під час арбітражного розгляду інвестиційного спору довкола Промінвестбанку.

Україна відмовилася виконувати рішення арбітражу. 15 жовтня Східнокарибський Верховний суд визнав і привів у виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду на території Британських Віргінських островів.

"ВЕБ неодноразово заявляв, що має твердий намір стягнути з України всю суму боргу, і готовий діяти у всіх можливих юрисдикціях", – заявив головний юрист банку Ігор Краснов.

Fishing Company SA володіє декількома суднами, які ведуть рибний промисел у водах Тихого і Атлантичного океанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за окупацію Криму. Зокрема, йшлося про суму в 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

Апеляційний суд Києва у зв'язку з цим 12 вересня 2018 року заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбєрбанку.

Однак це визначення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня 2018 року Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків.

Компанія "Дайріс" із групи Приват українського бізнесмена Ігоря Коломойського стягнула і виставила на торги контрольний пакет акцій Промінвестбанку.

У травні 2019 року спочатку пристав-виконавець, а потім і Київський суд визнали акції Промінвестбанку російсько держвласністю, хоча ВЕБ заявив, що держкорпорація не відповідає за зобов'язаннями РФ.

Акції Промінвестбанку були виставлені на продаж. У лютому 2020 року Окружний адмінсуд Києва заборонив примусовий продаж 97,77% акцій Промінвестбанку.

Однак у березні 2020 року пакет акцій Промінвестбанку в розмірі 99,77% був проданий у межах виконавчого провадження на торгах української фондової біржі.