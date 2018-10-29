Російський банк пішов "війною" на УЗ: суд прийняв невтішне рішення

Суд частково задовольнив позов російського "ВТБ Банку" і постановив стягнути з "Донецької залізниці" 933 млн грн боргу за кредитними договорами, незважаючи на закон про мораторій.

Як повідомляє УНІАН, господарський суд Донецької області частково задовольнив позов "ВТБ Банку" і постановив стягнути 933 млн грн заборгованості за декількома кредитними договорами від 2013 року із регіональної філії публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" — "Донецької залізниці", майно якої розташоване в зоні операції Об'єднаних сил.

Майно Донецької магістралі не включено до статутного капіталу "Укрзалізниці". Представники різних російських банків, користуючись юридичною колізією, хочуть стягнути з "Укрзалізниці" близько 4 млрд грн.

Згідно з матеріалами суду, "ВТБ Банк" вимагав стягнути з "Укрзалізниці" 1,18 млрд грн, у зв'язку з неналежним виконанням кредитних договорів від 30 жовтня 2013 року між публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" і державним підприємством "Донецька залізниця".

Рішення суду прийняте 4 жовтня і опубліковане у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення терміну (20 днів із дня складання повного судового рішення) подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Нагадаємо, що в 2017 році Верховна Рада прийняла закон про введення мораторію на примусове стягнення коштів із рахунків "Укрзалізниці" за борги її регіональної філії "Донецька залізниця", майно якого розташоване в зоні операції Об'єднаних сил. У жовтні 2018 року Україна подовжила цей мораторій. Йдеться про зобов'язання на суму приблизно $200 млн.