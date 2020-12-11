Росії залишилося добудувати 5 км "Північного потоку-2": останнє російське судно прибуло до Німеччини

Російська трубоукладальних баржа "Фортуна" прибула у Німеччину на місце будівництва газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".

Її місце розташування вдалося відстежити за допомогою навігаційного порталу Vesselfinder, передає EADaily. На недобудованій ділянці газопроводу вже знаходяться три російських судна – "Катунь", "Балтійський дослідник" і "Фортуна".

Судна, які повинні добудувати "Північний потік-2" EADaily

На базі "Північного потоку-2" в Мукрані, знаходиться ще одне російське судно постачання – "Іван Сидоренко" – в 25 милях від групи суден.

Судна, які повинні добудувати "Північний потік-2" EADaily

Вони повинні встигнути закінчити до 31 грудня залишок ділянки двох ниток газопроводу. Якщо ж "Газпром" не встигне зробити цього до січня, то будівництво не вдасться продовжувати через невідповідні погодні умови.

"Очевидно, що трубоукладка почнеться не раніше завтра-післязавтра. На початку баржу поставлять на якорі, потім проведуть роботи по демобілізації обладнання і підйому кінця вже укладеного газопроводу. Далі судна постачання почнуть завантажувати баржу трубами, привезеними з Мукрану", – пише видання.

Раніше Росії видало дозвіл на проведення робіт на 5-31 грудня Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини. Залишилося закінчити роботи по будівництву 2,5 кілометра обох ниток "Північного потоку–2" – в загальному 5 км. "Фортуна" може укладати 1 км трубопроводу в день.

Раніше представник компанії-оператора газопроводу Nord Stream-2 Йенс Мюллер заявив, що прокладка труб на ділянці вартістю 9,5 млрд євро буде відновлена 5 грудня. Але як відомо, терміни знову зірвали.

У чому небезпека "Північного потоку-2" для України

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

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