Російське судно "Черський" виявилося не готове добудувати "Північний потік-2"

Трубоукладач "Академік Черський", за допомогою якого Росія збиралася самостійно добудувати "Північний потік-2", виявилося не готове вести роботи.

Про це сказано в матеріалі "Текно.Блог". Відзначається, що дообладнання, яке передбачалося зробити на судні, перетворилося на серйозну тривалу модернізацію.

"Весь час, поки "Черський" стоїть у німецькому порту Мукран, ведуться роботи по модернізації трубоукладача. Проводиться заміна електроніки, навігаційного і керуючого обладнання, змінюються основні вузли і механізми у кожного з трьох наявних на судні кранів", – сказано в матеріалі.

Що покращують на кораблі:

встановлюють нові лебідки і якорі, випробувальна і зварювальна техніка

монтуються додаткові генератори енергії

посилюється шумоізоляція машинного відділення

модернізуються навіть каюти екіпажу.

Видання зазначає, що весь цей обсяг робіт буде завершено у кращому випадку в жовтні.

"Варто зазначити, персонал, який займається модернізацією "Академіка Черського", проживає на двох розташованих неподалік баржах, що знаходяться під постійною охороною. Ніхто з зайнятих на проєкті фахівців не спілкується з журналістами і ніяк не коментує ситуацію", – сказано у статті.

Уточнюється, що модернізація – не єдина проблема трубоукладача "Черський". Раніше стало відомо, що Асоціація міжнародних страховиків судновласників розповсюдила спеціальний циркуляр, в якому заборонила страхувати судна, задіяні у проєкті.

У тексті повідомляється: члени асоціації повинні пам'ятати, що "не повинно бути жодного страхового покриття для суден, залучених до незаконної діяльності, або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".

Відзначається, що через погрози санкціями клуб не буде надавати страхового покриття для діяльності, що стосується проєктів Nord Stream 2 або Turk Stream.

"Однак потім з'ясувалося, що судно "Черський" і його ескадру підтримки може застрахувати одна з російських компаній, яка і так вже перебуває під дією санкцій США. При цьому для російського бізнесу, який знаходиться під санкціями, іншої альтернативи для перестрахування, крім як у РНПК, немає. Разом з тим ходять чутки, що Данія, в чиїх водах є недобудована ділянка "Північного потоку-2", наполягала саме на міжнародній страховці суден-трубоукладачів. І тепер може заборонити будівництво газопроводу на підставі того, що такої страховки немає" , – пояснюється у матеріалі.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня у Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".