Російська пастка для Європи: хто здатний знищити амбітний "Північний потік-2"

У Європі на порядку денному знову гостро стоїть тема "Північного потоку-2". Будівництво російського газопроводу заморожено з грудня 2019 року. І зараз США, здається, дотиснули останнього союзника "Газпрому" – Німеччину.

Санкції, якими так довго Вашингтон лякав європейських компаньйонів Росії, привели до бажаного результату. Німці в паніці поспішають швидше вийти з проєкту і вже відкрито визнають – газопровід в обхід України можуть і взагалі не закінчити.

OBOZREVATEL розібрався, чому "Газпром" один за одним втрачає своїх останніх союзників і які шанси вчасно закінчити газопровід, який позбавить Україну транзиту російського газу.

Днями з'явився тривожний для Росії дзвіночок із Німеччини. Німецька компанія Uniper заявила, що хоча до закінчення будівництва "Північного потоку-2" залишаються лічені місяці, через позицію США проєкт ризикує стати незавершеним.

"У міру того як США активізують свої зусилля щодо цільових санкцій проти проєкту "Північний потік-2", ймовірність затримки або навіть припинення будівництва трубопроводу зростає", – наголошується у звіті концерну.

У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" можуть не добудувати "112 Україна"

Самі німці вважають такий розвиток подій малоймовірним, але вже готуються підраховувати збитки, яких можуть зазнати від припинення проєкту на останній стадії.

На цьому етапі залишилося прокласти останні 100 км труби в датських територіальних водах до берегів Німеччини. І глава "Газпрому" Олексій Міллер, і президент Росії Володимир Путін одноголосно стверджують, що РФ може добудувати проєкт власними зусиллями. Втім, ситуація поки не змінюється – будівництво заморожено з грудня 2019 року. Багато в чому завдяки саме санкціям США.

На кону великі гроші

Газопровід "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік – від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Їхня протяжність складе понад 1,2 тис. км. Спочатку дві гілки газопроводу повинні були закінчити до кінця 2019 року. Але через санкції США завершення будівництва неодноразово переносили.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Так, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" інфографіка Обозревателя

Будівництво гальмують санкції США

4 червня в сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти "Північного потоку-2". У Вашингтоні проєкт газопроводу в обхід України називають "російською пасткою", що робить Європу більш залежною від Москви.

Санкції США будуть застосовуватися як до суден, які прокладають труби, так і до тих, хто сприяє наданню цих суден, а також надає страхові послуги, портові споруди або послуги з їхнього швартування.

У пресслужбі посольства України в США уточнили, що санкції стосуватимуться будь-якої компанії, яка буде надавати сертифікацію, необхідну для запуску "Північного потоку-2".

Через це три сенатори США безпосередньо звернулися до керівників німецького порту Мукран. У листі вони загрожують жорсткими санкціями їм самим, іншим працівникам порту, а також усім акціонерам. Мукран є важливим логістичним центром і пунктом зберігання обладнання для СП-2.

Ймовірно, що погрози Вашингтона змусять покинути проєкт і його інших зарубіжних учасників, які можуть зажадати від "Газпрому" мільярдів доларів компенсації за провал.

Втім, незважаючи на напружену ситуацію, експерти запевнили, що газопровід усе ж добудують, оскільки Берлін у ньому сильно зацікавлений.

"Є підстави вважати, що це буде зроблено найближчим часом", – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів із його німецьким колегою Хайко Маасом, які відбулися 11 серпня.

Експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що завершення будівництва газопроводу безпосередньо залежить від результату наступних виборів у Німеччині й США.

"Я переконаний у тому, що цей трубопровід буде добудовано, тому що зараз у Німеччині немає варіантів, крім "Північного потоку-2", для того щоб забезпечити природним газом свою економіку і насамперед своїх виборців", – переконаний він.

За його прогнозами, терміни добудови "Північного потоку-2" залежать від президентських виборів у США, призначених на листопад нинішнього року, і від їхніх результатів. Експерт припустив, що компанії, що будують трубопровід, спробують використати період до виборів, щоб завершити всі роботи.

Будівництво "Північного потоку" гальмують санкції США UA News

Що буде з транзитом через Україну

Саме після чергового пакету санкцій проти "Північного потоку-2" Україна й Росія домовилися про транзит газу. У грудні 2019 року було підписано дві угоди. Очікувана виручка за 5 років – понад $7 млрд.

Як зазначено в угоді, мінімальні гарантовані обсяги прокачування будуть 65 млрд кубометрів газу в перший рік і 40 млрд кубометрів на наступні 4 роки. Водночас фактичні обсяги можуть бути вищими. Угода передбачає можливість пролонгації контракту через п'ять років ще на 10 років на аналогічних умовах.

Після закінчення контракту в 2025 році "Газпрому" немає сенсу продовжувати транзит через Україну, якщо він добудує "Північний потік-2", заявив у квітні глава оператора української ГТС Сергій Макогон.

"Очевидно, що якщо "Газпром" добудує "Північний потік-2", то потужності української ГТС стануть надлишковими для нього. Я не бачу причин для "Газпрому" продовжувати транзит газу через Україну після 2025 року, хоча наші тарифи на транзит абсолютно конкурентні", – сказав він.

Карта маршруту "Північного потоку-2" TK Media

Після запуску першої нитки "Турецького потоку" дном Чорного моря на початку 2020 року українська ГТС вже втратила 15 млрд куб. м річного транзиту, який раніше йшов у Туреччину, Болгарію і Грецію.

Коли буде запущена друга нитка "Турецького потоку" і завершено будівництво газопроводу Болгарія – Сербія – Угорщина, Україна очікує втрату транзиту ще на 15 млрд куб. м. А завершення будівництва "Північного потоку-2" призведе до втрати ще 50 млрд куб. м, підсумував Макогон.

Рябцев же вважає, що, крім США, для України союзником у цьому питанні залишається й Польща. Оскільки запуск "Північного потоку-2" вдарить по її транзитному потенціалу. На його думку, Варшава буде використовувати всі можливі зв'язки, щоб цьому перешкодити.