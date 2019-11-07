Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 7 листопада, впали в ході азійських торгів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,66 долара за барель, що на 2,1% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 1,5% – до 56,20 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 1,4% до 61,01 долара за барель.

Ціна нафти Urals знизилася Maanimo

Вартість сировини впала на даних про підвищення запасів у Сполучених Штатах, передає "Інтерфакс".

Крім того, стало відомо, що Організація країн – експортерів нафти не наполягатиме на істотнішому скороченні нафтовидобутку на засіданні, яке відбудеться у грудні.

За словами джерел, у ОПЕК збережуть поточні орієнтири обсягів виробництва, закликавши членів організації краще виконувати зобов'язання у межах чинних домовленостей.

Ціна російської нафти Urals знизилася на 1,4% до 61,01 долара за барель

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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