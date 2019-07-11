"Російська логіка": ватажок "ЛНР" пригрозив Україні через міст

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській буде сприйнятий, як акт агресії України.

"Будь-які односторонні дії України на території "ЛНР", частиною якої, нагадую, є і станичний міст, будуть сприйматися як черговий акт агресії", – йдеться у Twitter ватажка терористів.

"Ви хочете зірвати розведення, вкрасти грошей на будівництві й не так сильно втратити рейтинг", – додав він.

На відповідну заяву Пасічника відреагували користувачі мережі.

"Російська логіка. Знищення мостів – це мир. Зведення – акт агресії. Дивись, не переплутай", – пише блогер Денис Казанський.

"Цікаво, а якщо закрити всі КПВВ, через скільки днів Пасічник почне кричати про "геноцид"?" – поцікавився Umka UaDonetsk.

"Фраза: "Ми змусимо Україну відновити міст" знайшла нове звучання: "Ми змусимо Україну здійснити акт агресії", – підсумував Bugnet.

Пасічник заявив, що ремонт моста в Станиці-Луганській буде сприйнятий, як акт агресії України.



Російська логіка. Знищення мостів - це світ. Зведення - акт агресії. Смотри не перепутай pic.twitter.com/vf9bKxURBB - Денис Казанський (@den_kazansky) 11 липня 2019 р

Цікаво, а якщо закрити всі КПВВ, через скільки днів Пасічник почне кричати про "геноцид"? До речі, а на чиї гроші Володимир Олександрович міст будувати зібрався? - Umka UaDonetsk (@UkroDonetsk) 11 липня 2019 р

фраза:

"Ми змусимо Україну відновити міст" знайшла нове звучання:

"Ми змусимо Україну здійснити акт агресії". - Bugnet (@ Bugnet18) 11 липня 2019 р

Ватажок "ЛНР" заявив, що ремонт мосту в Станиці-Луганській буде сприйнятий, як акт агресії України Twitter Володимир Зеленський

Ватажок "ЛНР" заявив, що ремонт мосту в Станиці-Луганській буде сприйнятий, як акт агресії України Twitter Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської (Луганська обл.), якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

"Ми чекатимемо тиждень, максимум – 8 днів, якщо не побачимо демонтаж з того боку, то почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові", – сказав він.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся