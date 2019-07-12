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Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа в гніві

1.4т Читати матеріал російською

Німецький онлайн-сервіс пошуку готелів Trivago.ru перестав відображати в пошуку готелі анексованого Росією Криму.

Про це повідомив президент Асоціації туроператорів Криму і Севастополя Борис Зелінський, зв'язавши те, що трапилося з санкціями Євросоюзу щодо Росії, передає ТАСС.

"Сервіс готелі не відображує через санкції", – сказав він.

При спробі знайти готель в окупованому Криму сервіс видає інформацію, що пошук за заданими критеріями не приніс результату.

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Ситуація викликала ажіотаж у мережі. Росіяни залишили багато негативних коментарів у соцмережі Twitter: "І що там менше людей стало? Для особливо обдарованих подивіться відгуки на ваше тріваго", "І даремно – святе місце порожнім не буває!", "Коли інтернет перестане відображати цей сайт?", "Зношу його нах, цей тріваго...", "Юзаю Авіто і пнх тей тріваго".

Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа в гніві
Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа в гніві
Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа в гніві
Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа в гніві
Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа в гніві
Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа в гніві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один з популярних туристичних метапошуковиків, онлайн-сервіс з пошуку авіаквитків, бронювання готелів та оренди автомобілів Kayak виключив Крим з результатів видачі.

Влітку 2018 року доступ до готелів і апартаментів Криму закрили сервіси бронювання готелів Booking.com і RoomGuru. Це було викликано санкціями Євросоюзу і забороною компаніям пропонувати будь-які послуги, пов'язані з туристичною діяльністю на окупованому півострові. Сервіси також припинили розміщувати відгуки туристів на об'єкти в Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим соцмережі Росія
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