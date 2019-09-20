Росії пригрозили катастрофічними наслідками в разі перекриття Дніпра

Росію можуть чекати міжнародні санкції в разі, якщо вона зважиться перекрити воду Дніпра для України.

Про це в подкасті "Радіо Свобода" заявив Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України, коментуючи погрози з боку чиновників РФ, які пропонують "помститися Україні" за водну блокаду Криму.

"Є міжнародне право, і конвенція про охорону транскордонних водних об'єктів, яким є Дніпро, і ніхто з країн, через територію яких тече Дніпро, не має права власності на річку. Дніпро в Крим не тече - туди воду поставляє Північно-Кримський канал, який експлуатується згідно з правилами, тому у нас є повне право для регулювання рівня води в ньому. Це наш внутрішній канал, тому його регулювання не порушує ніяке міжнародне законодавство", - заявив Яцюк.

Його слова стали відповіддю на заяву Георгія Мурадова, заступника голови російського уряду Криму, який заявив про порушення з боку України.

"Перекриваючи Північно-Кримський канал, українська влада порушила міжнародне законодавство. Міжнародні канали також регулюються. Їх не можна в односторонньому порядку взяти і закрити, для судноплавства або для проходження води. Потрібно читати певні розділи міжнародного права", - заявив чиновник окупантів.

При цьому журналіст Дмитро Євчин зазначив, що канал є українським, тому влада України має повне право регулювати рівень води в ньому.

"Канал внутрішній, не міжнародний, перекриваючи його Україна нічого не порушила. Мурадов вважає, що Дніпро має національність і є російською річкою, оскільки починається в Смоленській області РФ. А якщо він російський, то "права на Дніпро мають кримчани". Але Дніпро в Крим не тече. Воду Дніпра в Крим подавав канал, внутрішня українська штучна споруда, тому Україна має повне право його відкривати, закривати або перенаправляти", - зазначив журналіст.

Учасники дискусії також процитували заяви гідрологів, які стверджують, що в разі перекриття Дніпра будь-якої з трьох країн, по території яких він тече, можуть бути застосовані міжнародні санкції.

При цьому директор інституту географії Російської академії наук Аркадій Тишков заявив, що в Росії ніколи не розроблялися проекти, що включають маніпуляції з відведенням річок для вирішення політичних питань.

"Кожне таке рішення, пов'язане з відведенням води і зниженням рівня річки при перетині кордонів, вирішується на основі спеціальних двосторонніх угод, а якщо це кілька користувачів річок, то за участю трьох і більше сторін. Я звертаю увагу на те, що держави не можуть приймати рішення в односторонньому порядку щодо річок, що протікають на території різних країн: ні про будівництво гідротехнічних споруд, ні про вилучення стоків у великих обсягах, ні відведення і так далі", – сказав Тишков.

За його словами, ідея Володимира Жириновського, який раніше заявив, що треба повернути течію Дніпра в сторону Росії і помститися таким чином за проблеми з водою в Криму – це "заява на межі абсурду".

"Такі маніпуляції можуть привести до екологічної катастрофи, від якої в першу чергу постраждає населення", - зазначив учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро. Окупанти мають намір звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич відповів на претензії, що Росія як держава-окупант сама повинна відповідати за забезпечення анексованою території Криму необхідними ресурсами.

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