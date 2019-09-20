Головна Новини
20 вересня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Росії пригрозили катастрофічними наслідками в разі перекриття Дніпра

Читати матеріал російською

Росію можуть чекати міжнародні санкції в разі, якщо вона зважиться перекрити воду Дніпра для України.

Про це в подкасті "Радіо Свобода" заявив Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України, коментуючи погрози з боку чиновників РФ, які пропонують "помститися Україні" за водну блокаду Криму.

Росії пригрозили катастрофічними наслідками в разі перекриття Дніпра

Новини
"Дніпро – наш": окупанти вимагають запустити воду до Криму

"Є міжнародне право, і конвенція про охорону транскордонних водних об'єктів, яким є Дніпро, і ніхто з країн, через територію яких тече Дніпро, не має права власності на річку. Дніпро в Крим не тече - туди воду поставляє Північно-Кримський канал, який експлуатується згідно з правилами, тому у нас є повне право для регулювання рівня води в ньому. Це наш внутрішній канал, тому його регулювання не порушує ніяке міжнародне законодавство", - заявив Яцюк.

Його слова стали відповіддю на заяву Георгія Мурадова, заступника голови російського уряду Криму, який заявив про порушення з боку України.

"Перекриваючи Північно-Кримський канал, українська влада порушила міжнародне законодавство. Міжнародні канали також регулюються. Їх не можна в односторонньому порядку взяти і закрити, для судноплавства або для проходження води. Потрібно читати певні розділи міжнародного права", - заявив чиновник окупантів.

Новини
Порєбрік NEWS: Росія видала собі ексклюзивні права на воду з річки Дніпро

При цьому журналіст Дмитро Євчин зазначив, що канал є українським, тому влада України має повне право регулювати рівень води в ньому.

"Канал внутрішній, не міжнародний, перекриваючи його Україна нічого не порушила. Мурадов вважає, що Дніпро має національність і є російською річкою, оскільки починається в Смоленській області РФ. А якщо він російський, то "права на Дніпро мають кримчани". Але Дніпро в Крим не тече. Воду Дніпра в Крим подавав канал, внутрішня українська штучна споруда, тому Україна має повне право його відкривати, закривати або перенаправляти", - зазначив журналіст.

Учасники дискусії також процитували заяви гідрологів, які стверджують, що в разі перекриття Дніпра будь-якої з трьох країн, по території яких він тече, можуть бути застосовані міжнародні санкції.

При цьому директор інституту географії Російської академії наук Аркадій Тишков заявив, що в Росії ніколи не розроблялися проекти, що включають маніпуляції з відведенням річок для вирішення політичних питань.

Новини
Перекриють Дніпро: Росія пригрозила жорсткою розправою Україні

"Кожне таке рішення, пов'язане з відведенням води і зниженням рівня річки при перетині кордонів, вирішується на основі спеціальних двосторонніх угод, а якщо це кілька користувачів річок, то за участю трьох і більше сторін. Я звертаю увагу на те, що держави не можуть приймати рішення в односторонньому порядку щодо річок, що протікають на території різних країн: ні про будівництво гідротехнічних споруд, ні про вилучення стоків у великих обсягах, ні відведення і так далі", – сказав Тишков.

За його словами, ідея Володимира Жириновського, який раніше заявив, що треба повернути течію Дніпра в сторону Росії і помститися таким чином за проблеми з водою в Криму – це "заява на межі абсурду".

"Такі маніпуляції можуть привести до екологічної катастрофи, від якої в першу чергу постраждає населення", - зазначив учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро. Окупанти мають намір звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич відповів на претензії, що Росія як держава-окупант сама повинна відповідати за забезпечення анексованою території Криму необхідними ресурсами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "блокада Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
блокада Криму
Місце
Росія
Тег
Крим без води
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
классно упоротые рассуждают: украине закрывать воду нельзя а крыму можно. крымчане вас еще сильнее теперь станут любить))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Да кому нужна эта гнилая вода Днепра,перебьемся.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel