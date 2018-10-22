Найбільші російські авіакомпанії опинилися під загрозою повної зупинки: причина

Російським авіакомпаніям загрожує повна зупинка діяльності внаслідок дій уряду РФ.

Зокрема Мінтранс розробив проект вимог до автоматизованої інформаційної системи оформлення повітряних перевезень, який передбачає, що з 1 січня 2020 року сервери та бази даних, що забезпечують бронювання і продаж внутрішніх російських авіаперевезень, а також реєстрацію на рейс, мають бути розташовані в Росії, повідомляють "Ведомости".

Крім того, згідно з вимогами влади РФ, провайдер системи бронювання також має бути російською юридичною особою.

"Застосування цього документа на практиці може призвести до повної зупинки діяльності російських авіакомпаній та/або тривалої (2-4 роки) і витратної міграції до інших систем бронювання", — йдеться у листі гендиректора авіакомпанії "Сибір" Володимира Об'єдкова президенту Асоціації експлуатантів повітряного транспорту Володимиру Тасуну.

У трьох найбільших російських авіакомпаній іноземні провайдери: американська Sabre у "Аерофлоту", швейцарська SITA у S7, іспанська Amadeus в "Уральських авіаліній". Четвертий гравець — Utair і низка інших російських авіакомпаній працюють з російською "Сирена-Тревел".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома турецька авіакомпанія припинила регулярні польоти в Україну.