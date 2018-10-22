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Найбільші російські авіакомпанії опинилися під загрозою повної зупинки: причина

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Російським авіакомпаніям загрожує повна зупинка діяльності внаслідок дій уряду РФ.

Зокрема Мінтранс розробив проект вимог до автоматизованої інформаційної системи оформлення повітряних перевезень, який передбачає, що з 1 січня 2020 року сервери та бази даних, що забезпечують бронювання і продаж внутрішніх російських авіаперевезень, а також реєстрацію на рейс, мають бути розташовані в Росії, повідомляють "Ведомости".

Крім того, згідно з вимогами влади РФ, провайдер системи бронювання також має бути російською юридичною особою.

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"Застосування цього документа на практиці може призвести до повної зупинки діяльності російських авіакомпаній та/або тривалої (2-4 роки) і витратної міграції до інших систем бронювання", — йдеться у листі гендиректора авіакомпанії "Сибір" Володимира Об'єдкова президенту Асоціації експлуатантів повітряного транспорту Володимиру Тасуну.

У трьох найбільших російських авіакомпаній іноземні провайдери: американська Sabre у "Аерофлоту", швейцарська SITA у S7, іспанська Amadeus в "Уральських авіаліній". Четвертий гравець — Utair і низка інших російських авіакомпаній працюють з російською "Сирена-Тревел".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома турецька авіакомпанія припинила регулярні польоти в Україну.

Місце
Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Уже что только не останавливалось и не закрывалось, когда объявляли о переносе серверов в РФ, однако же и ФБ, и твиттер, и прочие работают себе и работают. Так и тут, побухтят, да перестанут. Тем более, что требование вполне закономерное, касается внутренних перевозок.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Да хватит плакаться. Срок больше года. И я считаю правильное решение, а то потом разводят руками после санкций. Помню как плакались и предрекали пропажу алкогольных напитков из-за введения централизованного их акцизирования и проверки этих акцизов 2 года назад- как была водка так и сейчас её завались. Национальной Платежной системе тоже предрекали крах, но все сервера и карточные транзакции, в том числе и ВИЗЫ с МАСТЕРКАРД ПРОХОДЯТ СЕЙЧАС ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРА. Я считаю, что и в интернете должен быть внутренний сегмент как в US и ЕС, а то получится как недавно в Японии- из-за сбоя DNS сервера в Америке там на время рухнули все сервисы в том числе и продажа билетов . И так далее.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Фоменков Владимир, помню ещё стенания про "интернет по паспорту", когда обязывали разные заведения, раздающие у себя wi-Fi, регистрацию делать. Сделали сервис по регистрации путём бесплатной СМСки и все, забылось.
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