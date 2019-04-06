"Росії не залишиться": Україна пригрозила Москві розоренням через Крим

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ може зажадати від Москви таку "компенсацію за окупацію", яка доведе Росію до розорення.

"Я навіть пожартував – але вважайте, що в кожному жарті є частка жарту – що, якщо Росія почне говорити про якісь містичні компенсації, то тоді порахуємо компенсації за всі століття окупації України", – повідомив Клімкін в ефірі Еспресо.TV.

"Тоді ось ми вже нарахуємо стільки, що ніякої Росії не залишиться. Але це я вже коментувати за визначенням не буду", – додав міністр.

За його словами, заява спікера Державної думи В'ячеслава Володіна про необхідність стягнути з України компенсацію за "страшний період", який Крим провів у її складі, є маячнею.

"Я вважаю, що це тотальна маячня. Реагувати на те, що відбувається у Державній думі РФ, я не буду, оскільки цей фарс не коментує жодна нормальна цивілізована людина", – резюмував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема, з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

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