Рублю напророкували обвал, а росіянам порадили скуповувати валюту

У Росії вже найближчим часом рубль обвалиться до 85 руб. за долар (зараз 77 рублів), населенню порадили запасатися валютою.

Про це заявив виконавчий директор Klopenko Group Дмитро Іванов, передає "Прайм". "У цьому році вітчизняна валюта (рубль. - Ред.) стала першою в світі за темпами девальвації, обігнавши турецьку ліру і бразильський реал – рубль втратив більше 20% своєї вартості", – вказав експерт.

За його словами, цей тренд збережеться і у найближчі місяці, оскільки об'єктивних причин для зміцнення рубля немає: ціни на нафту продовжують падати, російська економіка знаходиться у глибокій рецесії, а пандемія коронавірусу продовжить впливати на економічне життя ще довгий час.

"Через це зараз росіяни активно купують готівкову валюту, створюючи мультивалютну корзину – це найбільш розумний і зважений підхід при девальвації національної валюти в економічну кризу", – підсумував Іванов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулий тиждень курс рубля продовжив падати щодо основних світових валют.