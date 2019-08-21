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Росії напророкували нову масштабну кризу: озвучені терміни

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Російську економіку вже через рік-півтора чекає нова криза, що виражається у падінні ВВП, зростанні інфляції і бюджетних труднощах.

"Якщо торгова війна між двома найбільшими економіками світу – США і Китаєм – досягне точки кипіння і, відповідно, на якийсь період майже напевно сповільняться темпи зростання економік зазначених країн – це миттєво призведе до помітного зниження світових цін на сировинні товари і створить значні труднощі для основного російського експорту", – повідомляє Центр кон'юнктурних досліджень, передають "РІА Новини".

За словами експертів, запуск подібного механізму забезпечить деякі проблеми для бюджету Росії, негативну волатильність на валютному ринку, погіршення інфляційної складової та інші, а в результаті можливе уповільнення зростання економіки аж до переходу в рецесію.

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Відзначається, що в 2020-2021 роках пройде 12 років після останньої світової фінансово-економічної кризи. Цей період вважається середньою циклічною хвилею, після якої у світі спостерігається рецесія.

"Природно, якщо країни з першого десятка світового рейтингу за обсягами номінального ВВП увійдуть у стан економічної рецесії, а ще гірше – фінансово-економічної кризи, то це неминуче відіб'ється на українській економіці. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, з яким "світовим розмахом" Росія зазначила попередню кризу", – пісумували аналітики.

Російську економіку вже через рік-півтора чекає нова криза

Російську економіку вже через рік-півтора чекає нова криза

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії курс долара перевищив позначку 66 рублів, а курс євро – 74 рубля вперше з квітня.

Падіння російської валюти відбулося на тлі зниження цін на нафту і негативної кон'юнктури світових ринків капіталу.

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