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"Росії доведеться несолодко": розкрито наслідки "нафтової змови" США

2.2тЧитати матеріал російською

У США йде підготовка законопроекту NOPEC, який може обвалити ціни на нафту, що в свою чергу вдарить по Росії.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Зазначений законопроект передбачає, що антимонопольне законодавство буде поширюватися на Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК). Вони втратять імунітет, і за картельну змову проти них можуть застосувати санкції. А це, впевнений аналітик Володимир Мазуренко, може стати загрозою існування організації.

"Низькі ціни на нафту також вдарять і по Росії. Якщо за картельну змову каратимуть, країни просто втратять можливість контролювати видобуток і змушені будуть знижувати ціни під впливом конкуренції і надлишку "чорного золота", - сказано в статті.

У той же час, екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук вважає, що США і Саудівська Аравія легко переживуть низькі ціни на нафту, а ось Росії доведеться несолодко.

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"США хочуть зайняти вільну нішу. Наприклад, якщо Саудівська Аравія і Америка можуть себе почувати досить комфортно навіть при ціні тридцять доларів за барель і менше, то РФ вже не зможе, адже там верхні пласти вже вироблені, і нафту потрібно добувати з усе більшої глибини, а це зовсім інша економіка", – пояснив експерт.

"Росії доведеться несолодко": розкрито наслідки "нафтової змови" США

Delo.ua

Відзначається, що для обвалу рубля досить спровокувати зниження цін на нафту. "В ефірі одного з російських телеканалів міністр економрозвитку РФ Максим Орєшкін назвав межу, після якої у рубля почнуться серйозні проблеми – $40 за барель. Правда, в прийнятому бюджеті закладено прогноз в $63,4. Якщо в середньому за рік" чорне золото "буде коливатися в більш низькому діапазоні, то в Росії можуть виникнути проблеми з виконанням головного фінансового документа", - полягає у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство економічного розвитку Росії прогнозує, що середньорічний курс російської валюти у 2019 році складе 65,1 руб/$.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
США
Теги
нафтаРосіяСША
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Пигин Макс
Пигин Макс
С периодичностью раз в месяц, скакуасам обещают обвал рубля и снижение цены на нефть. Это продолжается в течении 5 лет! В любой другой стране, люди бы начали подозревать, что им просто по ушам ездят. Но только не на Украине. Сейчас эти дэбилы начнут радостные поскакушки по причине скорого краха России. ДЭБИЛЫ!!!
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