Україну закликали до ультиматуму на адресу Європи

Україна має право пред'явити ультиматум країнам Євросоюзу, які беруть участь у фінансуванні та будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це OBOZREVATEL заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради України Юрій Романюк.

"Я вважаю, що Україні доцільно пред'явити ультиматум Європі, як би дивно це не звучало", - сказав він.

За словами Романюка, ультиматум може бути сформульований таким чином: "Щойно починається реальна реалізація проекту Nord Stream-2, Україна заблокує весь транзит газу з Росії через всю свою газотранспортну систему до Європи".

"Ми пропустимо квоту лише Угорщині, Словаччині, Польщі та Чехії, але не пропустимо квоту ні Німеччини, ні Нідерландам, ні всім іншим, хто підтримали, хто фінансують і будують Nord Stream-2 в обхід України", - підкреслив він.

І додав: "Нехай вони відчують на собі вже зараз те, що відчуємо ми через кілька років, коли буде побудований Nord Stream-2".

Як переконаний Романюк, з формальної юридичної точки зору цей крок України припустимий з трьох причин.

Перша причина полягає в тому, що "Росія скасувала угоди про транзит газу в односторонньому порядку, не дочекавшись 2019 року. Тобто на сьогоднішній день угоди про транзит немає".

Друга - це стан війни з Росією. На думку Романюка, подібний ультиматум можна розглядати як складову частину санкцій України щодо РФ.

І, нарешті, третій аргумент на користь такого кроку такий: "Ми нічого не втрачаємо. У нас є газ власного видобутку близько 20 мільярдів кубометрів на рік".

Романюк наголосив: "Для нас Nord Stream-2 - це не питання бізнесу. Це питання національної безпеки і оборони та в цілому існування української державності. Це не відкритий конфлікт з Європою. Україна усіма доступними засобами захищає свої національні інтереси, в той час як Німеччина і Нідерланди захищають свої бізнес-інтереси.

Як писав OBOZREVATEL, раніше постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив: у разі реалізації проекту "Північний потік-2" Україна втратить політичний важіль на міжнародній арені - у Європи буде менше інтересу втручатися у війну з Росією.