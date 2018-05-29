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Україну закликали до ультиматуму на адресу Європи

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Україна має право пред'явити ультиматум країнам Євросоюзу, які беруть участь у фінансуванні та будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це OBOZREVATEL заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради України Юрій Романюк.

"Я вважаю, що Україні доцільно пред'явити ультиматум Європі, як би дивно це не звучало", - сказав він.

За словами Романюка, ультиматум може бути сформульований таким чином: "Щойно починається реальна реалізація проекту Nord Stream-2, Україна заблокує весь транзит газу з Росії через всю свою газотранспортну систему до Європи".

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"Ми пропустимо квоту лише Угорщині, Словаччині, Польщі та Чехії, але не пропустимо квоту ні Німеччини, ні Нідерландам, ні всім іншим, хто підтримали, хто фінансують і будують Nord Stream-2 в обхід України", - підкреслив він.

І додав: "Нехай вони відчують на собі вже зараз те, що відчуємо ми через кілька років, коли буде побудований Nord Stream-2".

Як переконаний Романюк, з формальної юридичної точки зору цей крок України припустимий з трьох причин.

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Перша причина полягає в тому, що "Росія скасувала угоди про транзит газу в односторонньому порядку, не дочекавшись 2019 року. Тобто на сьогоднішній день угоди про транзит немає".

Друга - це стан війни з Росією. На думку Романюка, подібний ультиматум можна розглядати як складову частину санкцій України щодо РФ.

І, нарешті, третій аргумент на користь такого кроку такий: "Ми нічого не втрачаємо. У нас є газ власного видобутку близько 20 мільярдів кубометрів на рік".

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Романюк наголосив: "Для нас Nord Stream-2 - це не питання бізнесу. Це питання національної безпеки і оборони та в цілому існування української державності. Це не відкритий конфлікт з Європою. Україна усіма доступними засобами захищає свої національні інтереси, в той час як Німеччина і Нідерланди захищають свої бізнес-інтереси.

Як писав OBOZREVATEL, раніше постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив: у разі реалізації проекту "Північний потік-2" Україна втратить політичний важіль на міжнародній арені - у Європи буде менше інтересу втручатися у війну з Росією.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивСанкції проти РосіїРосійсько-український конфліктгазопровод в обхід Росії
Особа
Юрій Романюк
Місце
Україна
Об'єкт
Північний потік - 2
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