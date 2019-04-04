Мінфін показав нові дані по виплатам за державним боргом у 2019. Державі доведеться заплатити кредиторам на 15 млрд гривень більше, ніж планувалося. 460 мільярдів. 40% бюджету.

Віддавати борги потрібно, навіть більше, а заробляти навіть не починали. І плани уряду незрозумілі. Плюс вибори.

Нагадаю дещо. Півроку тому МВФ у звіті "World Economic Outlook" був обережно оптимістичний у прогнозах відносно України. Я тоді писав, що, наприклад, зростання у два рази мінімальної зарплати, на якому я наполягав кілька років поспіль, дало позитивний макроекономічний ефект. Але дуже обережний оптимізм пов’язували із сподіваннями, що уряд буде працювати на розвиток економіки, забезпечить ріст реальних зарплат і пенсій, працюватиме з бізнесом та інвесторами. Тобто буде займатись економічними реформами.

А що сьогодні? Темпи світової економіки сповільнюються. На початку року МВФ погіршив прогноз зростання глобальної економіки. До 3,5% цього року і 3,6% наступного.

Відповідно і на інвестиційному ринку невпевненість. Все це негативно вплине на Україну.

Темпи міграції зростають, але в уряді точно навіть не знають, скільки людських трудових ресурсів Україна вже втратила і втратить цього року. Це ж очевидно, що ефективне управління у державі неможливе без об’єктивної інформації про населення.

Дуже хотілося би почути нарешті про початок податкової реформи, пенсійної, побачити реальну роботу уряду.

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