Роботу українських компаній високо оцінили міжнародні агентства, – експерт

Міжнародні рейтингові агентства вірять у майбутнє зростання української економіки і відзначають позитиви у стабільних компаній, але держава воліє їх ігнорувати. Зокрема, авторитетне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги ряду українських банків, а також великих національних холдингів, серед яких – Ferrexpo і "Метінвест".

Про це в своєму блозі на сайті "Кореспондент" повідомив експерт Аналітичного кластеру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко.

За словами експерта, друга декада червня виявилася вельми сприятливою для України в плані її сприйняття з боку міжнародних рейтингових агентств.

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило кредитний рейтинг України з рівня Саа1 до B3. Прогноз по рейтингу – "стабільний", тобто подальшого підвищення поки не планують, але і падіння не варто очікувати. Ключова ж причина підвищення - новий кредит за програмою МВФ. В офіційному прес-релізі Moody's теж про це нагадали, підкресливши, що нова програма МВФ розблокує додаткову фінансову допомогу від Світового банку і Європейського Союзу", – зазначив Гаврилечко.

Він повідомив також, що Moody's відзначило високу ефективність корпоративного управління та мобільність в реакції на зміну кон'юнктури ринків в складних умовах пандемії коронавірусу у ряду українських компаній. Це дозволило їм суттєво піднятися вгору в міжнародних рейтингах.

"Дане підвищення цікаве не тільки саме по собі, але і наслідками, вираженими у більш пильній увазі Moody's до вітчизняних компаній, деякі з яких, незважаючи на коронакризу, зуміли досить ефективно використовувати системи корпоративного управління і зміни кон'юнктури ринків для власного розвитку. І виразилася така увага у підвищенні корпоративних рейтингів і зміни рейтингів імовірності дефолту. Яскравий приклад - Moody's підвищило рейтинги ряду українських банків, а також великих національних холдингів, серед яких Ferrexpo і "Метінвест", – підкреслив Гаврилечко.

За словами експерта, "Метінвест" відзначився ще й у рейтингу Sustainalytics, що є провідним незалежним постачальником досліджень, рейтингів і даних в області екології (Environment Risk Score), соціальної політики (Social Risk Score) і корпоративного управління (Governance Risk Score).

"Зокрема, їх аналітики вказали на те, що серед 140 світових металургійних лідерів, оцінених агентством, український холдинг опинився у ТОП-10 кращих за вищевказаними показниками. Погодьтеся, не буденна новина, особливо якщо врахувати той факт, що позаду залишилися такі великі гіганти, як CHINA STEEL CORP, ArcelorMittal, POSCO і російська SEVERSTAL PJSC. Більш того, за більш ніж 30-річну історію складання рейтингу ESG не багато було компаній, які отримували такі високі оцінки, вперше увійшовши в систему рейтингування", - розповів Гаврилечко.

Аналітик висловив жаль з приводу ігнорування подібних досягнень українських компаній з боку держави. На його думку, позитивні приклади роботи бізнесу в умовах кризи повинні всебічно висвітлюватися для того, щоб допомогти пережити його іншим вітчизняним компаніям.

"У світлі успішних бізнес-кейсів було би вельми непогано, щоб на такий результат українського виробника більше уваги звертала наша держава. Адже зараз, в період кризи і загальноекономічного спаду, нашій країні, як повітря, потрібні позитивні приклади роботи бізнесу, на які будуть рівнятися й інші компанії. Українським бізнесменам давно пора вивчати success stories не тільки західних або східних, але і вітчизняних холдингів", - заявив Гаврилечко.

Крім того, на думку експерта, популяризація успішних українських бізнес-кейсів допоможе повернути довіру у світі до України, яку давно втратили українські політики, державні інституції та громадські активісти, які лобіюють за гроші інтереси окремих груп впливу .

"Нам вкрай важлива реінтеграція довіри до країни і її здатності до успіху. І поки політичні еліти не здатні забезпечити цього з огляду на свої меркантильні інтереси, ментальні стримування і інтелектуальну деформацію, варто шукати альтернативні шляхи реалізації даного процесу. А тому саме успішні результати роботи українського великого бізнесу в світі можуть стати тим мостом, який допоможе вибудовувати нехай і крихку, але послідовну довіру між нашою країною і зовнішнім світом, а головне - вселяти віру нас самих у самодостатність власної країни. Адже ми не "Failed state", - резюмував Гаврилечко.