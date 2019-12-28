"Робота затягнеться": в Україні розповіли про нюанс газових переговорів із Росією

Глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що переговори з Росією про транзит природного газу затягнуться.

Зокрема, сторони обговорюватимуть поставки палива через українську територію усі вихідні. Про це Макогон повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Продовжуємо активно працювати з "Газпромом". Можливо, будемо і сьогодні, і завтра", – резюмував він.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна й Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися:

транзит на 5 років із можливістю продовження;

мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

тариф на транспортування газу для Росії зростатиме;

Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому";

Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів.

Переговори з Росією про транзит природного газу затягнуться

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він діятиме п'ять років із можливістю продовження ще на 10 років.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Йдеться, зокрема, про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт із Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!