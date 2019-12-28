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28 грудня • оновлено в 13:10
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"Робота затягнеться": в Україні розповіли про нюанс газових переговорів із Росією

1.2т
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Глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що переговори з Росією про транзит природного газу затягнуться.

Зокрема, сторони обговорюватимуть поставки палива через українську територію усі вихідні. Про це Макогон повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Продовжуємо активно працювати з "Газпромом". Можливо, будемо і сьогодні, і завтра", – резюмував він.

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Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна й Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися:

  • транзит на 5 років із можливістю продовження;

  • мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

  • тариф на транспортування газу для Росії зростатиме;

  • Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому";

  • Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів.

Переговори з Росією про транзит природного газу затягнуться

Переговори з Росією про транзит природного газу затягнуться

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він діятиме п'ять років із можливістю продовження ще на 10 років.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Йдеться, зокрема, про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд

  • За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт із Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

  • Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

  • Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
ринок газу
Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
главное 3 миллиарда уже получили..мамы снова порадуются..хозлам -хрен..и похоже, попробуют снова кинуть вмех, включая эуропу, но только не Хозяина - США...а последствия..будем посмотреть..
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