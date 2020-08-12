Робота за кордоном: стало відомо, куди пускають українців без трудової візи

Українці можуть виїхати на роботу в Польщу без трудової візи – тільки за наявності біометричного паспорта, навіть незважаючи на карантин. Проте такі правила не розповсюджуються для в’їзду в інші країни ЄС.

Про це розповів голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник у коментарі "РБК-Україна". Він підкреслив, що заробітчани з України відіграють важливу роль на ринку праці Євросоюзу. І тут найпопулярнішим напрямком для українців залишається Польща.

"Насправді є країни, куди українці можуть заїхати на роботу на підставі біометричного паспорта. Це, наприклад, Польща, куди йде найбільший потік трудових мігрантів. Якщо у вас є роботодавець, який хоче вас взяти на роботу й надає вам так зване "освячення" або запрошення на роботу. Це все дає право заїхати в Польщу і протягом 90 днів там легально працювати", – сказав Воскобойник.

Він додав, що для роботи в Чехії вже треба буде робоча віза, але вона не дозволить працювати в інших країнах ЄС. Для Німеччини, окрім робочої візи, вже треба додати сертифікат про володіння німецькою мовою хоча б на рівні B1. Тому експерт радить зважати на окремі умови, які висуває кожна країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іноземні роботодавці стали активніше запрошувати українців на роботу. Найбільший попит на наших співвітчизників у наймачів із Польщі, Чехії та Німеччини.