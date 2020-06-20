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Робота за кордоном: названо шість ознак фіктивного агентства

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Заробітчани можуть стати жертвами шахраїв

Заробітчанам назвали ознаки фіктивного агентства

Українцям назвали шість головних ознак того, що агентство з працевлаштування за кордоном є фіктивним і йому не варто довіряти.

Основні пункти озвучила аналітик ринку праці Тетяна Пашкіна в коментарі "Мінфіну".

Вирахувати несумлінного посередника можна за такими ознаками:

  1. відсутність ліцензії;

  2. відсутність компанії в переліку фірм, що займаються закордонним працевлаштуванням на сайті Держслужби зайнятості;

  3. офіс агентства знаходиться в "підпіллі", скажімо, в квартирі або гуртожитку;

  4. однобокий опис пропонованої вакансії. Повинні бути вказані як плюси, так і мінуси роботи. Якщо все занадто ідеально, це відразу повинно викликати підозру;

  5. ідеальні відгуки на спеціалізованих сайтах і в соціальних мережах на тлі повної відсутності критичних зауважень. Це може свідчити про те, що агентство "підчистило" репутацію;

  6. відсутність чітких і зрозумілих відповідей на питання про роботу і виїзд за кордон хто платить за проживання та харчування, чи є у роботодавця штрафи і чи своєчасно він платить зарплату і т.д.

"Якщо є "дзвіночки" хоча б щодо одного пункту, краще не працювати з таким посередником", – пояснила Пашкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні агентствам з працевлаштування за кордоном заборонять брати гроші з претендентів за пошук роботи.

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  1. /Економіка