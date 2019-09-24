Податкова дискредитована на старті: в ДФС розкрили "схему Клименка"

Співробітники ДФС у Миколаєві викрили велику схему ухилення від сплати податків, яку "кришував" заступник директора Департаменту боротьби з відмиванням доходів Станіслав Худар. Оскільки новопризначений глава Державної податкової служби Сергій Верланов оточив себе людьми, які раніше працювали за міністра податків і зборів часів Януковича Олександра Клименка, то такі схеми можуть покривати саме люди з оточення колишньої влади.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL у ДФС, чиновник покривав членів організованого злочинного угруповання, що займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, які відправляли на експорт.

За даними слідства, Худар, використовуючи службове становище, вирішував питання з розблокування податкових накладних. Зокрема, він давав вказівки членам ОЗГ із кадрових, фінансових та юридичних питань. Слідство також вважає, що він вирішував питання про "взаємодію" з правоохоронними органами й консультував фіктивних керівників із питань надання пояснень співробітникам таких органів. Так, Худару закидають лобіювання інтересів підконтрольних компаній.

Станіслав Худар

Ще одним співорганізатором значиться Руслан Дадикін, серед обов'язків якого – проведення "домовленостей" із банківськими установами, організація безпеки, пошук "клієнтської бази".

Встановлено, що вербуванням займався Дмитро Рублевський. "В обов'язки входить пошук осіб, які за винагороду здійснюють реєстрацію СГД. Далі з ними постійно співпрацює і контролює", – зазначили в ДФС.

У схемі також фігурує заступник начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Дмитро Прокоф'єв.

"Допомагає Худару в прикритті його незаконної діяльності (мають ділові й дружні стосунки). Контролює реєстрацію накладних, будь-які перевірочні заходи правоохоронних органів. Надає допомогу в реєстрації і закритті ФСПД", – пояснили в ДФС.

Водночас, за даними слідства, до ОЗГ може бути причетний Юрій Криган.

У чому суть схеми:

- члени ОЗГ надавали зернотрейдерам схеми з ухилення від податку на прибуток, ПДВ, неповернення валютної виручки та конвертації коштів у готівку

- компанії реалізовували свою продукцію за заниженою вартістю підконтрольним організаторам схеми фірмам, зареєстрованим в офшорних зонах

- офшорні фірми реалізовували продукцію підприємствам реального сектора економіки за ринковими цінами

- різниця від зазначених операцій перераховувалася на розрахункові рахунки громадян України, які також підконтрольні організаторам схеми;

- з рахунків здійснювалася незаконна конвертація безготівкових коштів у готівку під виглядом купівлі-продажу товарів за підробленими документами;

- 8-12% організатори схеми залишали собі, як винагороду за надані послуги.

Зазначається, що за подібне "кришування" перший заступник начальника оперативного управління ДФС у Миколаївській області Едуард Римар отримує щомісячний відсоток від обсягу конвертації.

Таку схему вдалося викрити буквально одразу після запуску масштабної реформи податкової. Коли ДФС розділили на податкову й митну служби. У такий спосіб схеми провертають прямо під носом у голови ДПС Сергія Верланова. Додамо, що серед його радників присутні люди з оточення колишнього міністра податків і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Тож можна зробити висновок, що саме вони "кришують" зазначені схеми в ДФС.

Сергій Верланов Лига.net

Замість того, щоб проводити відкриті конкурси на посади – влада починає "по-тихому" призначати своїх людей. Так, замість поліпшення адміністрування – в ДФС закручують гайки і збільшують тиск на малий і середній бізнес.

Багато хто вже називає проведену кадрову політику в ДФС – провальною. Оскільки саме вона привела до масових звільнень першокласних фахівців із лав ДФС.

Нагадаємо, що раніше представники бізнесу масово стали скаржитися на "схематоз" у лавах ДФС. Вони повідомили про те, що їм дають "настійні поради" з боку податкової попрацювати з "правильними компаніями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Зокрема, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

13 липня президент України Володимир Зеленський змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення.

Свою вимогу про усунення з посади Власова глава держави пояснив тим, що чиновник не звільнив керівників митниць у чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав Зеленський під час наради в Ужгороді 6 липня. Водночас його повідомлення про їхнє звільнення в соцмережі виявилося неправдивим.

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