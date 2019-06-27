"Робота паралізована!" ЗСУ відреагували на скандал із зіпсованими бронежилетами

Під час обшуків Державного бюро розслідувань у Міністерстві оборони за фактом розкрадань під час закупівлі бронежилетів для ЗСУ були вилучені оригінали документів та електронні носії.

Про це заявив на брифінгу начальник ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України генерал-майор Дмитро Марченко. Він зазначив, що обшуки унеможливили роботу управління з матеріального забезпечення ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас були вилучені як оригінали документів, так і зразки-еталони та всі електронні носії інформації. Повністю паралізована робота управління. Неможливо отримати продукцію. Тобто повністю зупинені поставки в армію засобів захисту. Скільки це триватиме, ми не знаємо. Але сьогодні ми нічого робити не можемо. Нас не почули", сказав він.

Також Марченко закликав ДБР повідомити, де знаходяться вилучені в ході слідчих дій бронежилети і провести їхню експертизу.

"Я звертаюся до Держбюро розслідувань з приводу негайного скликання комісії з представників Бюро, Генпрокуратури, Нацполіції, наших представників і ЗМІ. Розібратися, де вони опечатали бронежилети партії 2019 року, і зробити звідти офіційну виїмку і здачу для проведення лабораторних випробувань на відстріл", - сказав Марченко.

За його словами, Міністерству оборони невідомо, де саме правоохоронці вилучали бронежилети. Зокрема, на складах в Києві, де проводився обшук, потрібної правоохоронцям партії бронежилетів 2019 року не було.

"Нам цю інформацію не доповідали", - констатував Марченко.

Серед іншого, адвокат Марченко повідомив, що 1 липня будуть подані до Військової прокуратури заяви про порушення, допущені правоохоронцями під час проведення слідчих дій.

Дмитро Марченко Twitter

У той же час, він зазначив, що відомство готове до співпраці з правоохоронними органами. "Розроблена нами система повністю виключає потрапляння неякісної продукції на склади", - констатував він.

Чиновник ЗСУ зазначив, що така ситуація зокрема призводить до деморалізації особового складу. Також Марченко додав, що всі бронежилети, які описані та вилучені правоохоронцями, призначалися для потреб військових в зоні ООС. Крім того, він заявив, що в управлінні не знали про розслідування до недавніх слідчих дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Співробітники Госбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків в рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Зокрема, мова йде про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам. Попередня сума збитків, понесених Міноборони внаслідок завищення цін, становить близько 100 млн грн.

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