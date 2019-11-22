"Все повернуть і вибачаться": Коломойський вибухнув погрозами на адресу ПриватБанку

Український олігарх Ігор Коломойський пригрозив тим, що робітники, які протестують напроти ПриватБанку, "можуть зайти" до головного офіс фінансової установи.

"Я вважаю, що, якщо ПриватБанк продовжуватиме так поводитися, то робітники можуть і зайти до ПриватБанку", – заявив Коломойський. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"МВФ, на відміну від ПриватБанку, знає, як воно складеться. Все доведеться повернути назад, і потім ще й вибачатися", – наголосив він.

Зокрема напередодні Нікопольський завод феросплавів, що належить Коломойському, на аукціоні купив право оренди парковки біля головного офісу ПриватБанку у Дніпрі.

Йдеться про стоянку на 144 автомобілі. Ціна, яку запропонувало підприємство олігарха, з невеликим запасом перевищила максимальну ставку ПриватБанку – 1 млн грн.

З вересня біля банку гучно протестують робітники заводу, заважаючи роботі. Тепер це місце на рік офіційно закріплене за підприємством.

Нікопольський завод феросплавів вимагає, щоб банк компенсував заводу 21 млн гривень. Ці гроші завод заплатив Нацбанку в рахунок позики, яку до націоналізації Нацбанк дав ПриватБанку. Майно заводу виступало запорукою з позиці.

Завод, що належить Коломойському, купив право оренди парковки біля головного офісу ПриватБанку у Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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