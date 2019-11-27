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29 листопада • оновлено в 12:07
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"Робимо все": Гончарук розповів про газові переговори з Росією

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд робить усе можливе для укладання вигідного контракту на транзит газу з Росії.

"У нас існують контрактні відносини із Російською Федерацією. Ми робимо все для того, щоб в інтересах українців та національної безпеки цей контракт був готовий", – повідомив він за підсумками засідання Кабінету міністрів у середу, 27 листопада.

Гончарук акцентував увагу на тому, що Україна хоче укласти із РФ угоду на максимально довгий термін.

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Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладання контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд робить усе можливе для укладання вигідного контракту на транзит газу з Росії

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд робить усе можливе для укладання вигідного контракту на транзит газу з Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
газ
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
что вы такое без России? С пустыми карманами хотите в ЕС, в рваных сапогах в НАТО и т.д. Не будь коммунистической ГТС никто вообще не знал, что на краю России есть какая то Украина.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Все делаете? А у Миллера не пробовали соснуть?
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