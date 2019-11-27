"Робимо все": Гончарук розповів про газові переговори з Росією

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд робить усе можливе для укладання вигідного контракту на транзит газу з Росії.

"У нас існують контрактні відносини із Російською Федерацією. Ми робимо все для того, щоб в інтересах українців та національної безпеки цей контракт був готовий", – повідомив він за підсумками засідання Кабінету міністрів у середу, 27 листопада.

Гончарук акцентував увагу на тому, що Україна хоче укласти із РФ угоду на максимально довгий термін.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладання контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд робить усе можливе для укладання вигідного контракту на транзит газу з Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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