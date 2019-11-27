"Робимо все": Гончарук розповів про газові переговори з Росією

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд робить усе можливе для укладання вигідного контракту на транзит газу з Росії.
"У нас існують контрактні відносини із Російською Федерацією. Ми робимо все для того, щоб в інтересах українців та національної безпеки цей контракт був готовий", – повідомив він за підсумками засідання Кабінету міністрів у середу, 27 листопада.
Гончарук акцентував увагу на тому, що Україна хоче укласти із РФ угоду на максимально довгий термін.
Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладання контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд робить усе можливе для укладання вигідного контракту на транзит газу з Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого завершується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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